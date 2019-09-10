Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T19:11Z
https://ria.ru/20190910/1558544437.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/61929/60/619296065_0:0:3841:2160_1036x0_80_0_0_e0368f37abe8b43d03e7f0549c0056e3.jpg
РИА Новости

Алла Бут заявила, что США отказываются менять ее супруга на своих граждан

19:07 10.09.2019 (обновлено: 19:11 10.09.2019)
489
© РИА Новости / Лариса СаенкоАлла Бут
Алла Бут
© РИА Новости / Лариса Саенко
Алла Бут . Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 10 сен - РИА Новости. Супруга осужденного в США россиянина Виктора Бута Алла утверждает, что власти Соединенных Штатов отказываются менять ее мужа на своих граждан.
"Я знаю, что со стороны российского правительства были сделаны шаги. Предлагались к обмену те американские граждане, которые находятся в заключении в России. Около 14 или 15 человек предлагались на обмен, но американская сторона на это не пошла, сказала, что они мало им интересны", - сказала Алла Бут.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали: 25 лет тюрьмы.
Российский предприниматель Виктор Бут
Вчера, 18:58РИА Новости
Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
7107515
Обсудить 1
Алла БутГосударственный департамент СШАВиктор БутСШАВ мире
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30В Афинах произошло землетрясение магнитудой 3,5
11:30Санкт-Петербург в 2019 году могут посетить более девяти миллионов туристов
11:25Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
11:24Житель Югры застрелил мужчину после просьбы не заходить в квартиру в обуви
11:24Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
Лента новостейМолния