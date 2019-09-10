Алла Бут заявила, что США отказываются менять ее супруга на своих граждан

"Я знаю, что со стороны российского правительства были сделаны шаги. Предлагались к обмену те американские граждане, которые находятся в заключении в России. Около 14 или 15 человек предлагались на обмен, но американская сторона на это не пошла, сказала, что они мало им интересны", - сказала Алла Бут.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали: 25 лет тюрьмы.