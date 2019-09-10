БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Аграрии Алтайского края намолотили три миллиона тонн зерна, из которых 1,69 миллиона тонн – пшеница, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства Александр Чеботаев.

По его словам, по темпам уборки зерновых в регионе лидируют Родинский, Третьяковский, Завьяловский, Смоленский, Егорьевский, Новичихинский районы. На этих территориях зерновые и зернобобовые культуры убраны почти на 70% площадей.

"По последним данным, зерновые и зернобобовые культуры в крае обмолочены на площади 1,8 миллиона гектаров (58%). Аграрии получили три миллиона тонн зерна, из которых 1,69 миллиона тонн – пшеница", - заявил Чеботаев.

Самая высокая урожайность отмечается в Зональном, Смоленском, Советском, Алтайском, Косихинском, Целинном, Бийском, Кытмановском, Петропавловском районах. В этих районах урожайность варьируется от 25 до 39 центнеров с гектара.