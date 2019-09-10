Представители стран ОДКБ обсудили приоритеты в ходе Генассамблеи ООН

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Участники консультаций представителей государств ОДКБ обсудили во вторник вопросы сотрудничества своих делегаций и их приоритеты в ходе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщил МИД РФ.

В консультациях приняли участие полномочные представители при ОДКБ, руководители профильных подразделений министерств иностранных дел, представители посольств государств ОДКБ, а также руководство секретариата организации, сообщили в ведомстве.

"Участники единогласно высказались в пользу укрепления консолидированной линии государств-членов ОДКБ в ООН, нацеленной на закрепление центральной и координирующей роли ООН в мировых делах, обеспечение принципов неделимой безопасности, суверенитета, территориальной целостности, уважения независимости и невмешательства во внутренние дела государств. Основное внимание было уделено вопросам практического сотрудничества делегаций государств-членов ОДКБ, их приоритетам в ходе 74-й сессии ГА ООН", - сообщает МИД.

В ходе консультаций были также рассмотрены "возможности участия ОДКБ в миротворческой деятельности ООН, усилия всемирной организации в сфере борьбы с терроризмом, разоружения и контроля над вооружениями, прав человека, ситуация в Афганистане и другие актуальные вопросы повестки дня ООН".

Также участники обсудили ход подготовки совместных заявлений государств ОДКБ, которые планируется принять на предстоящей сессии Генассамблеи.

"Консультации подтвердили высокую степень совпадения подходов государств-членов ОДКБ, взаимную восприимчивость к национальным приоритетам, а также заинтересованность развивать партнерство по многочисленным вопросам повестки дня ООН, представляющим обоюдный интерес. Выдвинуты конкретные предложения по наращиванию координации в рамках ОДКБ на площадке ООН", - подчеркнули в ведомстве.