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РИА Новости

Представители стран ОДКБ обсудили приоритеты в ходе Генассамблеи ООН

19:00 10.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Участники консультаций представителей государств ОДКБ обсудили во вторник вопросы сотрудничества своих делегаций и их приоритеты в ходе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщил МИД РФ.
В консультациях приняли участие полномочные представители при ОДКБ, руководители профильных подразделений министерств иностранных дел, представители посольств государств ОДКБ, а также руководство секретариата организации, сообщили в ведомстве.
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"Участники единогласно высказались в пользу укрепления консолидированной линии государств-членов ОДКБ в ООН, нацеленной на закрепление центральной и координирующей роли ООН в мировых делах, обеспечение принципов неделимой безопасности, суверенитета, территориальной целостности, уважения независимости и невмешательства во внутренние дела государств. Основное внимание было уделено вопросам практического сотрудничества делегаций государств-членов ОДКБ, их приоритетам в ходе 74-й сессии ГА ООН", - сообщает МИД.
В ходе консультаций были также рассмотрены "возможности участия ОДКБ в миротворческой деятельности ООН, усилия всемирной организации в сфере борьбы с терроризмом, разоружения и контроля над вооружениями, прав человека, ситуация в Афганистане и другие актуальные вопросы повестки дня ООН".
Также участники обсудили ход подготовки совместных заявлений государств ОДКБ, которые планируется принять на предстоящей сессии Генассамблеи.
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"Консультации подтвердили высокую степень совпадения подходов государств-членов ОДКБ, взаимную восприимчивость к национальным приоритетам, а также заинтересованность развивать партнерство по многочисленным вопросам повестки дня ООН, представляющим обоюдный интерес. Выдвинуты конкретные предложения по наращиванию координации в рамках ОДКБ на площадке ООН", - подчеркнули в ведомстве.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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