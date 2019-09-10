ООН обеспокоена угрозами талибов сорвать выборы в Афганистане

ООН, 10 сен - РИА Новости. ООН обеспокоена угрозами группировки "Талибан" по подрыву президентских выборов в Афганистане, заявил спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану Ямамото отметил, что предстоящие выборы станут "еще одним шагом в укреплении демократической системы" страны. И хотя на настоящий момент подготовка идет в правильном направлении, по словам представителя ООН, "в преддверии выборов все еще сохраняются обеспокоенности". В частности, это касается "безопасности, явки избирателей, и возможных нарушений".

Ямамото отметил, что афганские правоохранительные органы совместно с международными партнерами проводят соответствующую работу по снятию этой обеспокоенности.

В то же время "от "Талибана" исходят угрозы подорвать выборный процесс". Спецпредставитель генсека ООН сообщил, что их "целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах". "Атаки против мирных граждан неприемлемы. Это является явным нарушением международного права. Я призываю "Талибан" отказаться от своих угроз, и я призываю власти обеспечить необходимый уровень безопасности для охраны избирательного процесса", - добавил он.