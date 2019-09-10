Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T18:54Z
https://ria.ru/20190910/1558543778.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_0:211:2928:1858_1036x0_80_0_0_8b4ad653ce6b94d5c3aca91a7bb81a74.jpg
РИА Новости

ООН обеспокоена угрозами талибов сорвать выборы в Афганистане

18:54 10.09.2019
293
© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкВид города Кабул
Вид города Кабул
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в фотобанк
Вид города Кабул. Архивное фото
ООН, 10 сен - РИА Новости. ООН обеспокоена угрозами группировки "Талибан" по подрыву президентских выборов в Афганистане, заявил спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото.
В ходе заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану Ямамото отметил, что предстоящие выборы станут "еще одним шагом в укреплении демократической системы" страны. И хотя на настоящий момент подготовка идет в правильном направлении, по словам представителя ООН, "в преддверии выборов все еще сохраняются обеспокоенности". В частности, это касается "безопасности, явки избирателей, и возможных нарушений".
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
8 сентября, 11:22РИА Новости
Президент Афганистана назвал главное препятствие для мира в стране
Ямамото отметил, что афганские правоохранительные органы совместно с международными партнерами проводят соответствующую работу по снятию этой обеспокоенности.
В то же время "от "Талибана" исходят угрозы подорвать выборный процесс". Спецпредставитель генсека ООН сообщил, что их "целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах". "Атаки против мирных граждан неприемлемы. Это является явным нарушением международного права. Я призываю "Талибан" отказаться от своих угроз, и я призываю власти обеспечить необходимый уровень безопасности для охраны избирательного процесса", - добавил он.
В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года. В качестве кандидатов на высший государственный пост в республике зарегистрировались 18 человек, в том числе Ашраф Гани и Абдулла Абдулла, которые в 2014 году были главными соперниками в борьбе за президентское кресло.
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
8 сентября, 16:13РИА Новости
Талибы продолжат борьбу в Афганистане после отмены переговоров с США
110000
Обсудить 0
АфганистанТалибанООНВ мире
Рекомендуем
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Спецпредставитель Генсека ООН призвал стороны в Афганистане к переговорам
РИА
Новости
Площадь в Мадриде
Соцпартия Испании не исключила возможность проведения новых выборов
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
Блэр призвал провести новый референдум для выхода из кризиса вокруг Brexit
Британия обеспокоена очередными ракетными пусками КНДР
Лента
новостей
Американская военная техника
Спецпредставитель США прокомментировал возможность вторжения в Венесуэлу
Китай на фоне новых ракетных пусков КНДР надеется на диалог между сторонами
Иранский нефтяник
МИД Британии обвинил Иран в продаже нефти сирийским властям
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
МИД Франции осудил ракетные пуски КНДР
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Представители стран ОДКБ обсудили приоритеты в ходе Генассамблеи ООН
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
Талибы продолжат борьбу в Афганистане после отмены переговоров с США
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана назвал главное препятствие для мира в стране
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Трамп объяснил причину отставки Болтона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
10:40Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру
10:37В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России
10:32"Нападение" на инкассаторов в Подмосковье оказалось учениями
Лента новостейМолния