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РИА Новости

МИД призвал чешских политиков перестать глумиться над памятником Коневу

18:51 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Памятник маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский МИД призвал чешских политиков, развязывающих "войну" с символами победы над фашизмом, перестать глумиться над памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Власти района Прага-6 после того, как неизвестные вандалы в ночь на 22 августа в очередной раз осквернили красной краской памятник Коневу, закрыли его строительными лесами и брезентом, которые затем, после протеста общественности, вынуждены были снять. Одновременно староста (глава) района Ондржей Коларж заявил, что на будущее для памятника существуют два варианта решения - или его переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций. Не исключено также, что местные власти организуют референдум на эту тему для жителей района. Позже Коларж приветствовал предложение дочери маршала о перевозке памятника в Москву.
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"Действительно, на фоне развязанной рядом чешских политиков непристойной кампании вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге звучали предложения о его переносе в нашу страну. В этой связи хотели бы подчеркнуть, что памятники сохраняют свой смысл только в привязке к тем местам, где происходили конкретные исторические события", - заявили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что любая инициатива по возможному перемещению памятников является "умалением значения тех славных и трагических страниц истории, которым они посвящены". "При этом напоминаем об ответственности властей строго выполнять положения российско-чешского Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года, закрепивших взаимные обязательства по охране воинских памятников на территории двух стран", - добавили в министерстве.
"Вновь призываем инициаторов развязывания "войны" с символами Победы над фашизмом перестать глумиться над памятником Ивану Коневу. С удовлетворением отмечаем, что многие ответственные чешские официальные лица и политики разделяют такой подход", - заключили в МИД.
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