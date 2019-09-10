МИД призвал чешских политиков перестать глумиться над памятником Коневу

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский МИД призвал чешских политиков, развязывающих "войну" с символами победы над фашизмом, перестать глумиться над памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

Власти района Прага-6 после того, как неизвестные вандалы в ночь на 22 августа в очередной раз осквернили красной краской памятник Коневу, закрыли его строительными лесами и брезентом, которые затем, после протеста общественности, вынуждены были снять. Одновременно староста (глава) района Ондржей Коларж заявил, что на будущее для памятника существуют два варианта решения - или его переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций. Не исключено также, что местные власти организуют референдум на эту тему для жителей района. Позже Коларж приветствовал предложение дочери маршала о перевозке памятника в Москву.

"Действительно, на фоне развязанной рядом чешских политиков непристойной кампании вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге звучали предложения о его переносе в нашу страну. В этой связи хотели бы подчеркнуть, что памятники сохраняют свой смысл только в привязке к тем местам, где происходили конкретные исторические события", - заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что любая инициатива по возможному перемещению памятников является "умалением значения тех славных и трагических страниц истории, которым они посвящены". "При этом напоминаем об ответственности властей строго выполнять положения российско-чешского Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года, закрепивших взаимные обязательства по охране воинских памятников на территории двух стран", - добавили в министерстве.