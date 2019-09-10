Россия планирует поставлять странам АСЕАН экологически чистые удобрения

БАНГКОК, 10 сен - РИА Новости. Россия планирует поставлять в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) экологически чистые сельскохозяйственные удобрения, сообщил российским журналистам во вторник в Бангкоке министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Глава Минэкономразвития возглавляет российскую делегацию, которая в понедельник и вторник участвовала в министерской встрече Россия - АСЕАН по экономическим вопросам и встрече министров экономики стран-членов Восточно-Азиатского саммита (ВАС), проходивших в столице Таиланда в ходе недельной серии встреч министров экономических блоков стран АСЕАН и их диалоговых партнеров.

"На встречах, в рамках обсуждения сельскохозяйственной тематики мы говорили о поставке российских удобрений на рынки стран АСЕАН. Здесь очень важно отметить, что, по сути, сейчас только российские удобрения в мире могут получить статус наиболее высокоэкологичных удобрений, не содержащих кадмий", - сообщил Орешкин.

"Поэтому, так как есть движение, в том числе стран АСЕАН, в сторону большей экологичности сельхозпродукции, использование российских удобрений здесь выгодно отличается от того, что могут предложить другие партнеры", - пояснил он.

Сельское хозяйство стало одним из пяти основных направлений сотрудничества России и стран АСЕАН, которые обсуждались на встречах в Бангкоке.

"Здесь очень важно понимать, что наши сельскохозяйственные производства - в России и в странах АСЕАН - отличаются кардинальным образом: разный климат, разные продукты. Поэтому здесь то, что мы делаем, очень комплиментарно по отношению к тому, что коллеги производят. То есть, торговля по этим направлениям приносит плюсы обеим сторонам", - сказал Орешкин.

Он отметил, что, например, в отношениях с Таиландом, одной из наиболее мощных экономик АСЕАН, начал работать механизм взаимных инспекций предприятий по производству и экспорту мясной продукции и морепродуктов на соответствие взаимным санитарным требованиям двух стран, оформленный двусторонним протоколом в прошлом году.