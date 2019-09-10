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РИА Новости

Россия планирует поставлять странам АСЕАН экологически чистые удобрения

18:44 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
БАНГКОК, 10 сен - РИА Новости. Россия планирует поставлять в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) экологически чистые сельскохозяйственные удобрения, сообщил российским журналистам во вторник в Бангкоке министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Глава Минэкономразвития возглавляет российскую делегацию, которая в понедельник и вторник участвовала в министерской встрече Россия - АСЕАН по экономическим вопросам и встрече министров экономики стран-членов Восточно-Азиатского саммита (ВАС), проходивших в столице Таиланда в ходе недельной серии встреч министров экономических блоков стран АСЕАН и их диалоговых партнеров.
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"На встречах, в рамках обсуждения сельскохозяйственной тематики мы говорили о поставке российских удобрений на рынки стран АСЕАН. Здесь очень важно отметить, что, по сути, сейчас только российские удобрения в мире могут получить статус наиболее высокоэкологичных удобрений, не содержащих кадмий", - сообщил Орешкин.
"Поэтому, так как есть движение, в том числе стран АСЕАН, в сторону большей экологичности сельхозпродукции, использование российских удобрений здесь выгодно отличается от того, что могут предложить другие партнеры", - пояснил он.
Сельское хозяйство стало одним из пяти основных направлений сотрудничества России и стран АСЕАН, которые обсуждались на встречах в Бангкоке.
"Здесь очень важно понимать, что наши сельскохозяйственные производства - в России и в странах АСЕАН - отличаются кардинальным образом: разный климат, разные продукты. Поэтому здесь то, что мы делаем, очень комплиментарно по отношению к тому, что коллеги производят. То есть, торговля по этим направлениям приносит плюсы обеим сторонам", - сказал Орешкин.
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Он отметил, что, например, в отношениях с Таиландом, одной из наиболее мощных экономик АСЕАН, начал работать механизм взаимных инспекций предприятий по производству и экспорту мясной продукции и морепродуктов на соответствие взаимным санитарным требованиям двух стран, оформленный двусторонним протоколом в прошлом году.
"По Таиланду у нас важная новость это то, что сегодня уже начали работу инспекции, связанные с поставкой из России в Таиланд говядины и рыбы, поэтому движение по сельскохозяйственному направлению может быть интересно", - сказал глава Минэкономразвития.
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Экономическое сообщество АСЕАНМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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