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РИА Новости

МИД Британии обвинил Иран в продаже нефти сирийским властям

18:42 10.09.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
Иранский нефтяник
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский нефтяник. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. МИД Великобритании обвинил Иран в нарушении обязательств не поставлять нефть в Сирию, иранский посол вызван во вторник в Форин-офис, заявило внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства.
"Иран постоянно заверял правительство Гибралтара в том, что нефтяной танкер Grace 1/Adrian Darya 1 не будет поставлять нефть кому-либо находящемуся под санкциями ЕС в Сирии и где-либо еще. Сейчас ясно, что Иран нарушил эти обещания, нефть была доставлена в Сирию", - говорится в заявлении МИД.
"Сегодня министр иностранных дел (Британии) вызвал иранского посла в МИД, чтобы осудить действия Ирана", - добавляется в сообщении.
Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что факт продажи нефти Сирии является "частью общей модели поведения правительства Ирана", которое пытается нарушить стабильность в регионе.
"Мы хотим улучшения отношений с Ираном, но единственный путь для этого - выполнять собственные обещания и придерживаться правил существующей международной системы", - приводятся в заявлении слова министра.
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Иран задержал танкер в Персидском заливе
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана. В ночь на 19 августа танкер покинул воды Гибралтара.
В сентябре официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что иранский нефтяной танкер Adrian Darya (бывший Grace 1) продал нефть, находясь в море, но не уточнил, кому именно.
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