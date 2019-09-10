Главные достижения АПК Калужской области покажут на региональной выставке

КАЛУГА, 10 сен – РИА Новости. Муниципальные районы Калужской области представят свои главные достижения в сфере АПК на главной сельскохозяйственной выставке-ярмарке региона "Калужская осень" 19-22 сентября, которая в этом году пройдет в рамках международного форума "Хлеб, ты – мир", сообщило правительство региона.

Организаторами мероприятия являются министерство сельского хозяйства Калужской области и региональное Агентство развития бизнеса. Площадкой для проведения выставки достижений агропромышленного комплекса муниципальных районов станет этнографический парк-музей "Этномир" в деревне Петрово Боровского района.

"Лучшие экспозиции муниципальных районов будут отмечены призами конкурса "Хлебосольная Калужская земля" за демонстрацию динамики развития АПК района и ассортимента сельхозпродукции, отражение исторических особенностей и идеи конкурса через изготовление и представление на стенде района хлебного каравая", - говорится в сообщении.

Помимо экспозиций муниципальных районов, на "Калужской осени – 2019" будут представлены достижения предприятий регионального облпотребсоюза, организован фестиваль натуральной фермерской продукции "Своё" и специализированная выставка оборудования для хлебопекарного и кондитерского производства. Для гостей мероприятия состоится мастер-класс "Искусство изготовления вкусной выпечки из натуральных продуктов".

Вход на выставку будет свободным для всех желающих. Ожидается, что мероприятие посетят более 50 тысяч человек, информируют власти.

Новшеством для гостей и участников ярмарки станет то, что она пройдет в рамках Международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир", который в этом году организуется впервые и пройдет в эти же даты.