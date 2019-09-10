Соцпартия Испании не исключила возможность проведения новых выборов

МАДРИД, 10 сен – РИА Новости. Переговоры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), победившей на выборах 28 апреля, и левой коалиции Unidas Podemos зашли в тупик, если силам не удастся вернуться за стол переговоров до 23 сентября, то страну могут ждать новые досрочные выборы – уже четвертые за последние четыре года.

"На сегодня нет возможности для достижения соглашения", - заявила представитель социалистов Адриана Ластра, призвав Podemos "подумать", чтобы достичь соглашения. "Я прошу их подумать, позволят ли они сформировать прогрессивное правительство или вновь будут препятствовать новому правительству прогресса и обрекут нас на новые выборы", - заявила Ластра журналистам в Мадриде, добавив, что социалисты готовы вести переговоры, "сколько это необходимо".

Podemos в свою очередь возлагает вину на отсутствие результатов на переговорах на социалистов. "Они заявили: если мы не примем их условия, то не будет новых встреч между командами переговорщиков. Если мы не согласимся с правительством, в которое будут входить только члены ИСРП, то они не будут участвовать в переговорах", - заявил представитель этой левой коалиции Пабло Эченике. Он назвал позицию ИСРП "ошибочной" и считает, что социалисты настроены на проведение досрочных выборов. "Нам кажется ошибкой и безответственностью решение встать из-за стола переговоров. Это обречет страну на новые выборы. Это заставляет нас подозревать, что это было их намерение с самого начала", - сказал политик.

На досрочных парламентских выборах 28 апреля ИСРП заняла первое место, однако не получила абсолютное большинство в парламенте. В ходе двух туров голосования в конце июля конгресс депутатов не смог утвердить лидера социалистов Педро Санчеса премьером. Причиной стало то, что социалистам так и не удалось после трех месяцев переговоров прийти к соглашению о коалиционном правительстве с левой Unidas Podemos. После этого Санчес заявил, что не будет вновь предпринимать попыток сформировать правительственную коалицию, а намерен "искать другие формулы". В настоящее время переговоры между социалистами и Unidas Podemos возобновлены, однако результатов пока нет.