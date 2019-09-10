Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T18:30Z
https://ria.ru/20190910/1558542949.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150144/75/1501447558_316:0:6746:3617_1036x0_80_0_0_73d231c969b979dea8e6060384e3a8eb.jpg
РИА Новости

Соцпартия Испании не исключила возможность проведения новых выборов

18:30 10.09.2019
380
© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 10 сен – РИА Новости. Переговоры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), победившей на выборах 28 апреля, и левой коалиции Unidas Podemos зашли в тупик, если силам не удастся вернуться за стол переговоров до 23 сентября, то страну могут ждать новые досрочные выборы – уже четвертые за последние четыре года.
"На сегодня нет возможности для достижения соглашения", - заявила представитель социалистов Адриана Ластра, призвав Podemos "подумать", чтобы достичь соглашения. "Я прошу их подумать, позволят ли они сформировать прогрессивное правительство или вновь будут препятствовать новому правительству прогресса и обрекут нас на новые выборы", - заявила Ластра журналистам в Мадриде, добавив, что социалисты готовы вести переговоры, "сколько это необходимо".
Podemos в свою очередь возлагает вину на отсутствие результатов на переговорах на социалистов. "Они заявили: если мы не примем их условия, то не будет новых встреч между командами переговорщиков. Если мы не согласимся с правительством, в которое будут входить только члены ИСРП, то они не будут участвовать в переговорах", - заявил представитель этой левой коалиции Пабло Эченике. Он назвал позицию ИСРП "ошибочной" и считает, что социалисты настроены на проведение досрочных выборов. "Нам кажется ошибкой и безответственностью решение встать из-за стола переговоров. Это обречет страну на новые выборы. Это заставляет нас подозревать, что это было их намерение с самого начала", - сказал политик.
Выборы в парламент Испании
25 июля, 10:54РИА Новости
Соцпартия Испании и Podemos обвинили друг друга в срыве переговоров
На досрочных парламентских выборах 28 апреля ИСРП заняла первое место, однако не получила абсолютное большинство в парламенте. В ходе двух туров голосования в конце июля конгресс депутатов не смог утвердить лидера социалистов Педро Санчеса премьером. Причиной стало то, что социалистам так и не удалось после трех месяцев переговоров прийти к соглашению о коалиционном правительстве с левой Unidas Podemos. После этого Санчес заявил, что не будет вновь предпринимать попыток сформировать правительственную коалицию, а намерен "искать другие формулы". В настоящее время переговоры между социалистами и Unidas Podemos возобновлены, однако результатов пока нет.
Досрочные выборы в Испании состоятся 10 ноября, если конгрессу депутатов до 23 сентября не удастся утвердить премьера.
101000
Обсудить 0
Педро СанчесPodemosИспанияВ мире
Рекомендуем
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
Блэр призвал провести новый референдум для выхода из кризиса вокруг Brexit
РИА
Новости
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай на фоне новых ракетных пусков КНДР надеется на диалог между сторонами
Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР
Британия обеспокоена очередными ракетными пусками КНДР
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Лента
новостей
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская предостерегла Сенцова от "поездки в Крым на танке"
ООН обеспокоена угрозами талибов сорвать выборы в Афганистане
Американская военная техника
Спецпредставитель США прокомментировал возможность вторжения в Венесуэлу
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Эксперт назвал возможную причину отставки Болтона
Запуск американской крылатой ракеты
В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
В Госдуме поддержали идею проверить Навального и Соболь на предмет вербовки
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на слова Сенцова о планах "вернуться в Крым на танке"
Заместитель прокурора Республики Дагестан Алексей Ежов
Путин назначил нового прокурора Дагестана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
10:40Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру
10:37В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России
Лента новостейМолния