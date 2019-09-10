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РИА Новости

СК завел еще одно дело после ЧП с девочкой в Вологодской области

18:28 10.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о халатности органов системы профилактики после ЧП с девочкой, которую два дня искали в Вологодской области, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что 4 сентября, в селе Красное Тарногского района мать двухлетней девочки оставила ее в песочнице с двумя малолетними сестрами (шести и четырех лет), а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила ребенка. Девочку искали два дня более 400 человек, включая кинологов с собаками, волонтеров и местных жителей. Нашли ее 6 сентября в километре от населенного пункта Красное в кустарнике.
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5 сентября, 19:26РИА Новости
В Волгоградской области автомобиль сбил двоих детей на переходе около школы
На женщину возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Братьев и сестер девочки изъяли из семьи.
"Следственными органами СК РФ по Вологодской области возбуждено уголовное дело о халатности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Следствие считает, что малолетние дети находились в социально опасном положении, которое не выявили должностные лица органов системы профилактики. При этом дети не были изъяты из семьи, что привело к "общественно опасным последствиям".
Отмечается, что следователи проверяют деятельность должностных лиц органов системы профилактики, на контроле которых находилась данная семья. Кроме того, следствие просит рассмотреть вопрос об ограничении или лишении родительских прав матери. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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Следственный комитет РФРоссияВологодская областьПроисшествия
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