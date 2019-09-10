СК завел еще одно дело после ЧП с девочкой в Вологодской области

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о халатности органов системы профилактики после ЧП с девочкой, которую два дня искали в Вологодской области, сообщается на Следователи завели уголовное дело о халатности органов системы профилактики после ЧП с девочкой, которую два дня искали в Вологодской области, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что 4 сентября, в селе Красное Тарногского района мать двухлетней девочки оставила ее в песочнице с двумя малолетними сестрами (шести и четырех лет), а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила ребенка. Девочку искали два дня более 400 человек, включая кинологов с собаками, волонтеров и местных жителей. Нашли ее 6 сентября в километре от населенного пункта Красное в кустарнике.

На женщину возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Братьев и сестер девочки изъяли из семьи.

"Следственными органами СК РФ по Вологодской области возбуждено уголовное дело о халатности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что малолетние дети находились в социально опасном положении, которое не выявили должностные лица органов системы профилактики. При этом дети не были изъяты из семьи, что привело к "общественно опасным последствиям".