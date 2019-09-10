Турция заинтересовалась покупкой таганрогских самолетов-амфибий Бе-200

"У меня была возможность лично управлять самолетом. Он очень быстро маневрирует, одновременно похож на современный технологичный автомобиль – настолько легко им можно управлять. Также он достаточно резко может двигаться, как и военные самолеты. Считаю, что данный самолет очень подходит для нашей страны именно в той сфере, в которой мы хотим его использовать", - приводятся в сообщении слова Пакдемирли. Он отметил, что переговоры по вопросу закупок самолетов могут быть продолжены в ближайшем будущем.