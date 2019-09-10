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РИА Новости
Ростовская область

Турция заинтересовалась покупкой таганрогских самолетов-амфибий Бе-200

18:20 10.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРоссийский самолёт-амфибия Бе-200ЧС совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости. Турецкая делегация, посетившая Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева (ТАНТК), заинтересовалась возможностью приобретения производимых там самолетов-амфибий Бе-200, сообщает правительство Ростовской области.
Делегацию возглавили министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли и посол Турции в России Мехмет Самсар. Гости ознакомились с возможностями самолета-амфибии Бе-200 модификации ЧС, осмотрели его линию сборки, сервисный центр ТАНТК и пилотажный тренажер Бе-200. Итогом встречи стали переговоры о возможных поставках в Турцию самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.
"У меня была возможность лично управлять самолетом. Он очень быстро маневрирует, одновременно похож на современный технологичный автомобиль – настолько легко им можно управлять. Также он достаточно резко может двигаться, как и военные самолеты. Считаю, что данный самолет очень подходит для нашей страны именно в той сфере, в которой мы хотим его использовать", - приводятся в сообщении слова Пакдемирли. Он отметил, что переговоры по вопросу закупок самолетов могут быть продолжены в ближайшем будущем.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее неоднократно подчеркивал важность уникального производства самолетов-амфибий в регионе. В конце августа на экспозиции авиасалона МАКС-2019 президент РФ Владимир Путин лично рассказал своему турецкому коллеге об основных характеристиках Бе-200.
По данным первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, по итогам прошлого года внешнеторговый оборот региона с Турцией превысил 1,35 миллиарда долларов. "Для нас важно, что такая страна, как Турция, с которой у нас очень хорошие, теплые отношения, заинтересовалась нашими самолетами, которые создаются на заводе имени Бериева. Надеемся, что наши коллеги найдут вариант приемлемый по стоимости и по срокам изготовления", - сказал Гончаров.
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Бе-200 - российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК, предназначен для тушения пожаров, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Бе-200 обладает возможностью взлета и посадки как на сушу, так и на воду.
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Ростовская областьБе-200Василий ГолубевВладимир ПутинТурцияРостовская областьРоссияЭкономика
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