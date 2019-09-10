Руденя: город Торопец, связанный с именем Невского, приведут в порядок

ТВЕРЬ, 10 сен – РИА Новости. Тверские власти приведут в порядок город Торопец, который неразрывно связан с именем святого князя Александра Невского, сообщил губернатор области Игорь Руденя.

Во вторник глава региона принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского. Торжества состоятся в 2021 году в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах. Указ о праздновании памятной даты подписал президент России.

"Тверская область разработала и уже реализует комплексный план мероприятий к 800-летию со дня рождения Александра Невского. В частности, в преддверии знаковой даты мы приведем в порядок город Торопец. Кроме того, с этого года в учебных заведениях региона реализуется учебная программа "Святыни тверской земли", где в том числе есть раздел об Александре Невском", — сказал губернатор. Выс тупая на заседании оргкомитета. Его слова приводит пресс-служба правительства Тверской области.