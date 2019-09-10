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РИА Новости
Тверская область

Руденя: город Торопец, связанный с именем Невского, приведут в порядок

18:09 10.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 10 сен – РИА Новости. Тверские власти приведут в порядок город Торопец, который неразрывно связан с именем святого князя Александра Невского, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Во вторник глава региона принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского. Торжества состоятся в 2021 году в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах. Указ о праздновании памятной даты подписал президент России.
"Тверская область разработала и уже реализует комплексный план мероприятий к 800-летию со дня рождения Александра Невского. В частности, в преддверии знаковой даты мы приведем в порядок город Торопец. Кроме того, с этого года в учебных заведениях региона реализуется учебная программа "Святыни тверской земли", где в том числе есть раздел об Александре Невском", — сказал губернатор. Выс тупая на заседании оргкомитета. Его слова приводит пресс-служба правительства Тверской области.
В пресс-службе напомнили, что Жизнь Александра Невского тесно связана с Верхневолжьем. Родина его матери – древний город Торопец. Родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, был отцом Михаила Тверского. В 1239 году в Торопце Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной. В 1245-м новгородское войско под предводительством Александра Невского освобождало город Торопец от литовских захватчиков.
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