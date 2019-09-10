Кубань выступит на конкурсе практик социально-экономического развития

КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Краснодарский край представит восемь проектов на федеральный этап конкурса лучших практик социально-экономического развития, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России проводится Агентством стратегических инициатив. От Краснодарского края будут представлены восемь проектов в различных отраслях", - говорится в сообщении.

Среди проектов – успешный опыт в решении вопросов в сфере строительства, экологии, туризма и культуры, поддержке бизнеса, науки и образования, цифрового развития. Так, Новороссийск в номинации "Экология и бережливое отношение к природе" представит свой опыт организации сбора опасных отходов от населения для дальнейшей утилизации. Как пояснили в пресс-службе, речь идет о градусниках, батарейках, ртутных лампах, флешках. В муниципалитете уже установлено 10 стационарных экобоксов во всех микрорайонах и сельских округах. Компактные боксы волонтеры раздают жителям города в ходе акций.

"Сегодня в каждом регионе страны вся деятельность органов государственной власти сосредоточена на реализации национальных проектов. Конкурс позволяет собрать лучшие предложения и выверенные решения, которые уже доказали свою эффективность в конкретных регионах. Все практики, которые и наш край, и другие субъекты направят в "базу данных", универсальные: с возможностью тиражирования в любом регионе России", – приводятся в сообщении слова министра экономики края Александра Руппеля.