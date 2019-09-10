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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань выступит на конкурсе практик социально-экономического развития

18:05 10.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Краснодарский край представит восемь проектов на федеральный этап конкурса лучших практик социально-экономического развития, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России проводится Агентством стратегических инициатив. От Краснодарского края будут представлены восемь проектов в различных отраслях", - говорится в сообщении.
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Среди проектов – успешный опыт в решении вопросов в сфере строительства, экологии, туризма и культуры, поддержке бизнеса, науки и образования, цифрового развития. Так, Новороссийск в номинации "Экология и бережливое отношение к природе" представит свой опыт организации сбора опасных отходов от населения для дальнейшей утилизации. Как пояснили в пресс-службе, речь идет о градусниках, батарейках, ртутных лампах, флешках. В муниципалитете уже установлено 10 стационарных экобоксов во всех микрорайонах и сельских округах. Компактные боксы волонтеры раздают жителям города в ходе акций.
"Сегодня в каждом регионе страны вся деятельность органов государственной власти сосредоточена на реализации национальных проектов. Конкурс позволяет собрать лучшие предложения и выверенные решения, которые уже доказали свою эффективность в конкретных регионах. Все практики, которые и наш край, и другие субъекты направят в "базу данных", универсальные: с возможностью тиражирования в любом регионе России", – приводятся в сообщении слова министра экономики края Александра Руппеля.
При оценке на федеральном этапе конкурса эксперты будут рассматривать достигнутые результаты, уникальность подхода к решению проблем, возможность использования его в других регионах и бюджетную эффективность проектов. Окончательные итоги конкурса подведут на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2020 года. Лучшие практики и инициативы по итогам финального этапа будут размещены в библиотеке умных решений "Смартека".
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