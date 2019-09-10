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РИА Новости

RT проведет Media Talk, где обсудят объективность при освещении конфликтов

17:57 10.09.2019 (обновлено: 18:01 10.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип RT
Логотип RT
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип RT. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Телеканал RT проведет Media Talk "В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов", в ходе которого обсудят, как меняется военная журналистка и возможна ли объективность при освещении конфликтов, сообщается на сайте телеканала.
"Телеканал RT проведет Media Talk "В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов". На конференции выступят победители второй Международной премии RT имени Халеда аль-Хатыба, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, профессор, специалист в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская, журналисты и медиаэксперты", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Media Talk пройдет в Москве 2 октября. Сообщается, что ведущие представители СМИ и профильные эксперты обсудят, "как меняется военная журналистика, возможна ли объективность при освещении конфликтов, сможет ли искусственный интеллект победить fake news и другие проблемы современных медиа".
Согласно сообщению, программа конференции RT включает сессии: "Профессия "военкор": оправдан ли риск", где журналисты расскажут о своих репортажах из горячих точек и обсудят вызовы, которые стоят перед профессией сегодня; "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе", на которой поговорят о природе массовых протестов; а также "Правда или фейк: как верифицировать информацию из горячих точек" - журналисты и эксперты расскажут о способах верификации видео из горячих точек, а также обсудят влияние искусственного интеллекта на журналистику и проблемы цифрового мира.
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