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РИА Новости

Москалькова призвала местные власти больше заниматься доступной средой

17:55 10.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости больше заниматься обустройством социальных объектов для лиц с ограниченными возможностями.
"Как уполномоченный я горячо поддерживаю госпрограмму "Доступная среда". Вижу, что в стране сегодня делается многое для создания благоприятных условий людям с ограниченными возможностями. Но в то же время поступающие ко мне обращения говорят о том, что работы предстоит еще очень много… Хотелось бы, чтобы местные власти обратили на них (социальные объекты - ред.) внимание и перестали недооценивать всю важность доступной среды. Инвалидность не лишает человека основных прав, и наша общая задача - создать все условия для их реализации", - написала омбудсмен в своём официальном аккаунте в Instagram.
Информационно-указательный знак Парковка (парковочное место) и знак дополнительной информации Инвалиды
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Москалькова рассказала об одном из обращений в ее аппарат от жителя Кежемского района Красноярского края с жалобой на то, что его ребенок-инвалид не может беспрепятственно посещать школу из-за отсутствия оборудованных лестниц и пандусов для инвалидных колясок. По словам Москальковой, потребовалось несколько лет, чтобы решить эту проблему с помощью судебных приставов.
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
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