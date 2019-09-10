Москалькова призвала местные власти больше заниматься доступной средой

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости больше заниматься обустройством социальных объектов для лиц с ограниченными возможностями.
"Как уполномоченный я горячо поддерживаю госпрограмму "Доступная среда". Вижу, что в стране сегодня делается многое для создания благоприятных условий людям с ограниченными возможностями. Но в то же время поступающие ко мне обращения говорят о том, что работы предстоит еще очень много… Хотелось бы, чтобы местные власти обратили на них (социальные объекты - ред.) внимание и перестали недооценивать всю важность доступной среды. Инвалидность не лишает человека основных прав, и наша общая задача - создать все условия для их реализации", - написала омбудсмен в своём официальном аккаунте в Instagram.
Москалькова рассказала об одном из обращений в ее аппарат от жителя Кежемского района Красноярского края с жалобой на то, что его ребенок-инвалид не может беспрепятственно посещать школу из-за отсутствия оборудованных лестниц и пандусов для инвалидных колясок. По словам Москальковой, потребовалось несколько лет, чтобы решить эту проблему с помощью судебных приставов.