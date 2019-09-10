Москалькова призвала местные власти больше заниматься доступной средой

Москалькова рассказала об одном из обращений в ее аппарат от жителя Кежемского района Красноярского края с жалобой на то, что его ребенок-инвалид не может беспрепятственно посещать школу из-за отсутствия оборудованных лестниц и пандусов для инвалидных колясок. По словам Москальковой, потребовалось несколько лет, чтобы решить эту проблему с помощью судебных приставов.