Путин присвоил классный чин главе Россотрудничества

"Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса. Митрофановой Элеоноре Валентиновне - руководителю Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - сообщается в указе.