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РИА Новости

Путин присвоил классный чин главе Россотрудничества

17:54 10.09.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЭлеонора Митрофанова
Элеонора Митрофанова
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Элеонора Митрофанова. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации директору валютно-финансового департамента российского МИД Андрею Лысикову и главе Россотрудничества Элеоноре Митрофановой, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса. Митрофановой Элеоноре Валентиновне - руководителю Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - сообщается в указе.
Также чин присвоен "Лысикову Андрею Викторовичу - директору департамента министерства иностранных дел Российской Федерации".
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