Путин присвоил классный чин главе Россотрудничества

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации директору валютно-финансового департамента российского МИД Андрею Лысикову и главе Россотрудничества Элеоноре Митрофановой, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса. Митрофановой Элеоноре Валентиновне - руководителю Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - сообщается в указе.
Также чин присвоен "Лысикову Андрею Викторовичу - директору департамента министерства иностранных дел Российской Федерации".