Путин сменил прокуроров в ряде регионов

Так, прокурором Кабардино-Балкарии назначен государственный советник юстиции 3-го класса Николай Хабаров (ранее занимал должность первого заместителя прокурора Чечни). Государственный советник юстиции 3-го класса Николай Рябов стал прокурором Хабаровского края (до этого назначения трудился в должности прокурора Сахалинской области). Государственный советник юстиции 3-го класса Вячеслав Шайбеков назначен на должность прокурора Сахалинской области (ранее работал первым заместителем прокурора Приморского края).