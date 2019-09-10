Путин сменил прокуроров в ряде регионов

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новых прокуроров в нескольких регионах страны, следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры РФ.
Так, прокурором Кабардино-Балкарии назначен государственный советник юстиции 3-го класса Николай Хабаров (ранее занимал должность первого заместителя прокурора Чечни). Государственный советник юстиции 3-го класса Николай Рябов стал прокурором Хабаровского края (до этого назначения трудился в должности прокурора Сахалинской области). Государственный советник юстиции 3-го класса Вячеслав Шайбеков назначен на должность прокурора Сахалинской области (ранее работал первым заместителем прокурора Приморского края).
Все прокуроры назначены на пятилетний срок.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции 2-го класса Каплунова Виталия Николаевича на должность Дальневосточного транспортного прокурора", - также указывается в сообщении.
Каплунов ранее занимал должность прокурора Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что Путин назначил Алексея Ежова на должность прокурора Дагестана, Дениса Попова - прокурором Москвы.