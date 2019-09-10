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РИА Новости

Путин сменил прокуроров в ряде регионов

17:46 10.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новых прокуроров в нескольких регионах страны, следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры РФ.
Так, прокурором Кабардино-Балкарии назначен государственный советник юстиции 3-го класса Николай Хабаров (ранее занимал должность первого заместителя прокурора Чечни). Государственный советник юстиции 3-го класса Николай Рябов стал прокурором Хабаровского края (до этого назначения трудился в должности прокурора Сахалинской области). Государственный советник юстиции 3-го класса Вячеслав Шайбеков назначен на должность прокурора Сахалинской области (ранее работал первым заместителем прокурора Приморского края).
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:23РИА Новости
Путин освободил от должностей прокуроров трех регионов
Все прокуроры назначены на пятилетний срок.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции 2-го класса Каплунова Виталия Николаевича на должность Дальневосточного транспортного прокурора", - также указывается в сообщении.
Каплунов ранее занимал должность прокурора Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что Путин назначил Алексея Ежова на должность прокурора Дагестана, Дениса Попова - прокурором Москвы.
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СахалинВладимир ПутинПриморский крайКабардино-БалкарияПолитика
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