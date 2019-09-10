Генсек ЛАГ призвал Иран не вмешиваться в дела Йемена

КАИР, 10 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Иран отказаться от вмешательства во внутрийеменский конфликт, обвинив при этом повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" в деградации ситуации в этой стране.

"Мы призываем Иран прекратить вмешательство в Йемене, остановить финансирование и поставки оружия группировкам, не делать из Йемена платформу для угроз соседним государствам", - сказал Абуль Гейт, выступая на конференции панарабской организации в Каире.

По его словам, именно хуситы "несут ответственность за деградацию ситуации в гуманитарной сфере".

Абуль Гейт также выразил обеспокоенность столкновениями между правительственными силами и сепаратистами на юге Йемена. "Новый раскол представляет опасность для территориальной целостности Йемена", - добавил арабский политик. "ЛАГ выступает за мирное урегулирование в Йемене, поддерживает законную власть в лице президента Абдраббу Мансура Хади", - заключил глава организации.