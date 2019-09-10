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РИА Новости
Ростовская область

FM Logistic открыла логистический комплекс в Ростовской области

17:17 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости. Французская компания FM Logistic открыла в Аксайском районе Ростовской области крупный складской комплекс площадью около 36 тысяч квадратных метров, сообщает правительство региона.
Соглашение о строительстве этого объекта губернатор Ростовской области Василий Голубев и директор FM Logistic Восток Кристоф Менивар подписали на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года. В том же месяце компания приступила к строительным работам. Проект был включен в "губернаторскую сотню".
"За год и три месяца было завершено строительство складского комплекса продовольственных и промышленных товаров общей площадью 36 тысяч квадратных метров, возведен административно-бытовой корпус… технические здания", - говорится в сообщении. Общий объем инвестиций по проекту до 2021 года составит 2,5 миллиарда рублей.
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По мнению директора департамента потребительского рынка области Ирины Теларовой, данный комплекс имеет важное значение для всего юга России. "Развитие логистической инфраструктуры способствует развитию интернет-торговли и является зоной притяжения крупных компаний торговых, в том числе международных, которые всю свою логистику развивают из нашего региона", - пояснила она.
Как ранее отмечал губернатор, расположение логистического комплекса выбрано очень удачно - в районе трассы М-4 "Дон", аэропорта "Платов" и большого Ростова. Проект стал продолжением реализации программы развития аэрополиса, который является новой точкой роста региона.
FM Logistic — французская семейная группа компаний, которая оказывает услуги по складскому хранению, транспортировке и управлению цепями поставок. Группа располагает сетью собственных складских комплексов общей площадью более 2,8 миллиона квадратных метров в 14 странах мира, в России работает с 1994 года и является одним из лидеров российского логистического рынка.
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