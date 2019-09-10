FM Logistic открыла логистический комплекс в Ростовской области

Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото

Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости. Французская компания FM Logistic открыла в Аксайском районе Ростовской области крупный складской комплекс площадью около 36 тысяч квадратных метров, сообщает правительство региона.

Соглашение о строительстве этого объекта губернатор Ростовской области Василий Голубев и директор FM Logistic Восток Кристоф Менивар подписали на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года. В том же месяце компания приступила к строительным работам. Проект был включен в "губернаторскую сотню".

"За год и три месяца было завершено строительство складского комплекса продовольственных и промышленных товаров общей площадью 36 тысяч квадратных метров, возведен административно-бытовой корпус… технические здания", - говорится в сообщении. Общий объем инвестиций по проекту до 2021 года составит 2,5 миллиарда рублей.

По мнению директора департамента потребительского рынка области Ирины Теларовой, данный комплекс имеет важное значение для всего юга России. "Развитие логистической инфраструктуры способствует развитию интернет-торговли и является зоной притяжения крупных компаний торговых, в том числе международных, которые всю свою логистику развивают из нашего региона", - пояснила она.

Как ранее отмечал губернатор, расположение логистического комплекса выбрано очень удачно - в районе трассы М-4 "Дон", аэропорта "Платов" и большого Ростова. Проект стал продолжением реализации программы развития аэрополиса, который является новой точкой роста региона.