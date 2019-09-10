Китай начал сборку летного образца базового модуля орбитальной станции

МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китай приступил к сборке летного образца базового модуля своей орбитальной станции. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники. Работы идут по плану, заверили в корпорации. Китай приступил к сборке летного образца базового модуля своей орбитальной станции. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники. Работы идут по плану, заверили в корпорации.

Станция будет полностью сдана в эксплуатацию к 2022 году, а к 2024 году, со списанием МКС, станет единственной станцией на орбите Земли. Ранее китайские конструкторы заявили, что расчетный срок службы китайской орбитальной станции составляет 15 лет. Станция будет состоять из трех частей, включая базовый модуль и два лабораторных модуля. Масса каждого из них будет достигать 20 тонн. Основной модуль "Тяньхэ-1" будет обладать пятью стыковочными люками: по два для космических лабораторий и пилотируемых кораблей, один - для космических грузовиков.

К работе китайской орбитальной станции сразу после ее сдачи в эксплуатацию присоединятся 17 стран. Первый пакет международных проектов, которые будут осуществляться на новой станции, включает девять исследований при участии специалистов из 17 государств. Все соответствующие договоры будут подписаны уже до конца 2019 года. Проекты будут осуществляться в таких сферах, как микробиология, астрономия и физика микрогравитации. Вскоре Китай откроет прием заявок на второй пакет международных проектов в космосе.