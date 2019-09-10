ЕОЭС будет развивать сотрудничество с китайской провинцией Гуйчжоу

Евразийская организация экономического сотрудничества намерена развивать сотрудничество с китайской провинцией Гуйчжоу в таких областях, как торговля, экономика, наука и технологии, образование, туризм и культура. Пути развития взаимодействия обсуждались на Торгово-инвестиционной ярмарке в Гуйчжоу.

Был предложен целый ряд программ для двустороннего сотрудничества: проект по популяризации чайной культуры Гуйчжоу в Узбекистане, российско-китайский проект по обмену образовательными ресурсами и другие. Предлагаемые проекты способствуют развитию промышленности и повышению узнаваемости региона на международной арене.

Зампредседателя Всероссийского профессионального союза работников аудиторских оценочных, экспертных и консалтинговых организаций Владимир Пискурев, являющийся также генеральным секретарем Евразийской Организации экономического сотрудничества, отметил, что нынешняя ярмарка является важной площадкой для обмена опытом и технологиями как для российских, так и для китайских предпринимателей. По его словам, в рамках ЕОЭС действует механизм сотрудничества в области СМИ, который сможет способствовать развитию медиа-взаимодействия в регионе.