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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

ЕОЭС будет развивать сотрудничество с китайской провинцией Гуйчжоу

17:13 10.09.2019
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© AFP 2019 / StringerВоздушные шары на площади в провинции Гуйчжоу, Китай
Воздушные шары на площади в провинции Гуйчжоу, Китай
© AFP 2019 / Stringer
МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Евразийская организация экономического сотрудничества намерена развивать сотрудничество с китайской провинцией Гуйчжоу в таких областях, как торговля, экономика, наука и технологии, образование, туризм и культура. Пути развития взаимодействия обсуждались на Торгово-инвестиционной ярмарке в Гуйчжоу.
Был предложен целый ряд программ для двустороннего сотрудничества: проект по популяризации чайной культуры Гуйчжоу в Узбекистане, российско-китайский проект по обмену образовательными ресурсами и другие. Предлагаемые проекты способствуют развитию промышленности и повышению узнаваемости региона на международной арене.
Зампредседателя Всероссийского профессионального союза работников аудиторских оценочных, экспертных и консалтинговых организаций Владимир Пискурев, являющийся также генеральным секретарем Евразийской Организации экономического сотрудничества, отметил, что нынешняя ярмарка является важной площадкой для обмена опытом и технологиями как для российских, так и для китайских предпринимателей. По его словам, в рамках ЕОЭС действует механизм сотрудничества в области СМИ, который сможет способствовать развитию медиа-взаимодействия в регионе.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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