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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Перспективы инициативы "Один пояс, один путь" обсудили на форуме в Сямэне

17:06 10.09.2019
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© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики
© Fotolia / Stripped Pixel
МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Перспективы развития китайской интеграционной инициативы "Один пояс, один путь" обсуждены на форуме высокого уровня, состоявшемся в городе Сямэнь. Участники встречи сосредоточились на теме "углубление прагматического сотрудничества и содействие качественному развитию".
Бывший заместитель министра коммерции КНР Чэнь Цзянь отметил, что в условиях глобального экономического спада экономики стран и регионов вдоль "Одного пояса, одного пути" в целом сохранили быстрый рост и достигли быстрого развития в области инфраструктуры, электронной коммерции, информации и связи.
Посол Эфиопии в Китае Тесмемей Тога и посол Мозамбика в Китае Мария Густава указали, что инициатива "Одного пояса, одного пути" способствовала развитию глобальных инвестиций и торговли.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
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