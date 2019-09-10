Перспективы инициативы "Один пояс, один путь" обсудили на форуме в Сямэне

МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Перспективы развития китайской интеграционной инициативы "Один пояс, один путь" обсуждены на форуме высокого уровня, состоявшемся в городе Сямэнь. Участники встречи сосредоточились на теме "углубление прагматического сотрудничества и содействие качественному развитию".
Бывший заместитель министра коммерции КНР Чэнь Цзянь отметил, что в условиях глобального экономического спада экономики стран и регионов вдоль "Одного пояса, одного пути" в целом сохранили быстрый рост и достигли быстрого развития в области инфраструктуры, электронной коммерции, информации и связи.
Посол Эфиопии в Китае Тесмемей Тога и посол Мозамбика в Китае Мария Густава указали, что инициатива "Одного пояса, одного пути" способствовала развитию глобальных инвестиций и торговли.