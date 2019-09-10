Перспективы инициативы "Один пояс, один путь" обсудили на форуме в Сямэне

Перспективы развития китайской интеграционной инициативы "Один пояс, один путь" обсуждены на форуме высокого уровня, состоявшемся в городе Сямэнь. Участники встречи сосредоточились на теме "углубление прагматического сотрудничества и содействие качественному развитию".

Бывший заместитель министра коммерции КНР Чэнь Цзянь отметил, что в условиях глобального экономического спада экономики стран и регионов вдоль "Одного пояса, одного пути" в целом сохранили быстрый рост и достигли быстрого развития в области инфраструктуры, электронной коммерции, информации и связи.