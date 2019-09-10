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РИА Новости

Помпео прокомментировал отсутствие сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

17:05 10.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Отсутствие полного сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ вызывает вопросы по поводу возможного наличия у Ирана незаявленных ядерных материалов и ведения незаявленной деятельности в этой сфере, написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
"Отсутствие полного сотрудничества между иранским режимом и МАГАТЭ вызывает вопросы о возможном (наличии) незаявленных ядерных материалов или деятельности (в ядерной сфере). Это вписывается в 40-летнюю модель лжи Ирана. Мир не клюнет на это. Мы лишим (иранский) режим всех путей к ядерному оружию", - говорится в сообщении Помпео.
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Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.
В Тегеране сообщили, что задействуют ряд центрифуг вне положений ядерного соглашения.
Так, по данным агентства Франс Пресс, МАГАТЭ после проверок, проведенных с началом последнего этапа сокращения Тегераном ядерных обязательств, сообщило, что на 7 сентября Иран установил или устанавливал 22 центрифуги тира IR-4, одну IR-5, 30 IR-6 и три IR-6s. Отмечается, что центрифуги были установлены на ядерном объекте в Натанзе.
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Майк ПомпеоМАГАТЭИранСШАБезопасность
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