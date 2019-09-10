Помпео прокомментировал отсутствие сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Отсутствие полного сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ вызывает вопросы по поводу возможного наличия у Ирана незаявленных ядерных материалов и ведения незаявленной деятельности в этой сфере, написал госсекретарь США Майк Помпео в Отсутствие полного сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ вызывает вопросы по поводу возможного наличия у Ирана незаявленных ядерных материалов и ведения незаявленной деятельности в этой сфере, написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter

"Отсутствие полного сотрудничества между иранским режимом и МАГАТЭ вызывает вопросы о возможном (наличии) незаявленных ядерных материалов или деятельности (в ядерной сфере). Это вписывается в 40-летнюю модель лжи Ирана. Мир не клюнет на это. Мы лишим (иранский) режим всех путей к ядерному оружию", - говорится в сообщении Помпео.

Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.

В Тегеране сообщили, что задействуют ряд центрифуг вне положений ядерного соглашения.