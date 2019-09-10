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РИА Новости

В Москве учреждены премии для разработчиков цифровых проектов

16:58 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаВид на улицу Ильинка в Москве
Вид на улицу Ильинка в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Столичное правительство во вторник одобрило постановление об учреждении премий мэра Москвы для лучших разработчиков цифровых проектов, конкурс соискателей организует Департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), сообщает пресс-служба департамента.
Ежегодная премия "Лидеры цифровой трансформации" будет присуждаться талантливым разработчикам цифровых продуктов и сервисов, способствующих росту эффективности столичной экономики и развитию городской среды, отмечается в сообщении.

"У нас стартовала программа Urban.Tech Moscow, которая станет своеобразным трамплином для тех, кто создает прорывные разработки на благо развития инновационной экосистемы столицы. Соревнование является инструментом для отбора талантливых специалистов, нацеленных на то, чтобы сделать жизнь в городе удобнее и комфортнее. Важным шагом является то, что авторы лучших проектов будут отмечены премией мэра Москвы. Уверен, в скором времени это позитивно отразится на IT-сфере столицы", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

По данным пресс-службы, ежегодно планируется присуждать 10 премий по 1 миллиону рублей каждая. Конкурс будет представлять собой соревнование, которое пройдет в формате хакатона, для коллективов от 3 до 5 человек. Участниками таких коллективов могут стать разработчики, дизайнеры, маркетологи, менеджеры и аналитики, достигшие возраста 18 лет.
Конкурсный отбор будет проводить экспертная комиссия, в которую войдут представители органов исполнительной власти столицы и субъектов предпринимательской деятельности.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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