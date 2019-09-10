В Москве учреждены премии для разработчиков цифровых проектов

"У нас стартовала программа Urban.Tech Moscow, которая станет своеобразным трамплином для тех, кто создает прорывные разработки на благо развития инновационной экосистемы столицы. Соревнование является инструментом для отбора талантливых специалистов, нацеленных на то, чтобы сделать жизнь в городе удобнее и комфортнее. Важным шагом является то, что авторы лучших проектов будут отмечены премией мэра Москвы. Уверен, в скором времени это позитивно отразится на IT-сфере столицы", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.