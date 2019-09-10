Российский журналист Кирилл Вышинский провел больше 400 дней в украинской тюрьме по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Наталья Лосева поговорила с ним об очень личном. Они смеялись и они почти не плакали.

Кирилл Вышинский о сокамерниках, слезах отца и судьбе котика

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Как вы это делаете?!

В эксклюзивном интервью Вышинский говорит о простых парнях, с которыми сидел на одном этаже, о том, что его спасало эмоционально, и шансах двух стран на примирение. Что за кошка летела вместе с освобожденными из Украины и как складывалась судьба её хозяина? Почему первый раз попав в тюрьму не ощущаешь себя заключенным? Что смотрели по телевизору в камере? Почему из политики нельзя вернуться в журналистику? И где, в конце концов, сало?

Рассказывает свободный (!) Кирилл Вышинский:

0:45 Где сало?

1:00 История освобождения котика (двух), их судьба и судьба хозяина

2:20 Как выжить в тюрьме эмоционально и режим телевизора

3:35 "Спать по очереди" и почему Вышинскому сделали камеру поприличней

4:30 Зек или журналист в командировке, когда случился перелом и мистика тюрьмы

6:15 В чем была ошибка? Почему он сел?!

7:25 След янтарной мафии в журналистском деле

9:45 Великий папа Кирилла Вышинского и их Эверест

11:15 Любимые женщины Кирилла

12:10 Что будет с редакцией РИА Новости Украина и как глупо её уничтожали

13:00 Как повели себя его подчиненные после ареста и как сложилась их судьба

14:40 Чем опасна для него политическая карьера

16:25 Россия или Украина?

17:05 Почему его супруга не смогла жить в Киеве

18:55 Когда простые русские и украинцы перестанут относиться друг другу как к врагам

20:25 Про народную дипломатию украинцев, работающих в России

21:40 Про очень странную украинскую пропаганду и шизофрению

24:50 О чем будет его книга на самом деле

26:30 В какой поход он всё-таки отправится с папой

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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