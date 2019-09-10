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РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Кирилл Вышинский о сокамерниках, слезах отца и судьбе котика

17:14 10.09.2019
163
Как вы это делаете?!
Кирилл Вышинский о сокамерниках, слезах отца и судьбе котика
Вчера, 17:14
Российский журналист Кирилл Вышинский провел больше 400 дней в украинской тюрьме по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Наталья Лосева поговорила с ним об очень личном. Они смеялись и они почти не плакали.
В эксклюзивном интервью Вышинский говорит о простых парнях, с которыми сидел на одном этаже, о том, что его спасало эмоционально, и шансах двух стран на примирение. Что за кошка летела вместе с освобожденными из Украины и как складывалась судьба её хозяина? Почему первый раз попав в тюрьму не ощущаешь себя заключенным? Что смотрели по телевизору в камере? Почему из политики нельзя вернуться в журналистику? И где, в конце концов, сало?
Рассказывает свободный (!) Кирилл Вышинский:
0:45 Где сало?
1:00 История освобождения котика (двух), их судьба и судьба хозяина
2:20 Как выжить в тюрьме эмоционально и режим телевизора
3:35 "Спать по очереди" и почему Вышинскому сделали камеру поприличней
4:30 Зек или журналист в командировке, когда случился перелом и мистика тюрьмы
6:15 В чем была ошибка? Почему он сел?!
7:25 След янтарной мафии в журналистском деле
9:45 Великий папа Кирилла Вышинского и их Эверест
11:15 Любимые женщины Кирилла
12:10 Что будет с редакцией РИА Новости Украина и как глупо её уничтожали
13:00 Как повели себя его подчиненные после ареста и как сложилась их судьба
14:40 Чем опасна для него политическая карьера
16:25 Россия или Украина?
17:05 Почему его супруга не смогла жить в Киеве
18:55 Когда простые русские и украинцы перестанут относиться друг другу как к врагам
20:25 Про народную дипломатию украинцев, работающих в России
21:40 Про очень странную украинскую пропаганду и шизофрению
24:50 О чем будет его книга на самом деле
26:30 В какой поход он всё-таки отправится с папой
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Как вы это делаете?!ПодкастКирилл Вышинский
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