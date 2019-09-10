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РИА Новости

Российский дипломат рассказал, чем опасна эскалация конфликта В Йемене

16:53 10.09.2019
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© AP PhotoМестные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене
Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене
© AP Photo
Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эскалация конфликта в Йемене способствует усилению террористов в стране, активизация боевых действий на южных территориях может привести к опасным последствиям, заявил во вторник представитель постпредства РФ при женевском отделении ООН Дмитрий Воробьев, выступая в ходе 42-й сессии Совета ООН по правам человека.
"Тревожит то, что фрагментация страны и эскалация вооруженной конфронтации способствуют усилению позиций террористических группировок, которые контролируют уже около трети территории Йемена", - сказал он.
В этой связи Москва призывает все стороны конфликта воздержаться от эскалации напряженности на юге Йемена и не допустить новых жертв среди гражданского населения.
"Эскалация вооруженного противостояния на юге страны и его переход в новую опасную фазу чреваты опасными последствиями", - добавил дипломат.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что за четыре года конфликта в Йемене в результате боевых действий сторон погибли свыше 7,5 тысячи мирных граждан.
На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
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Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно-признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
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