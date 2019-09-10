Российский дипломат рассказал, чем опасна эскалация конфликта В Йемене

Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене. Архивное фото

Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене

© AP Photo Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене

ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эскалация конфликта в Йемене способствует усилению террористов в стране, активизация боевых действий на южных территориях может привести к опасным последствиям, заявил во вторник представитель постпредства РФ при женевском отделении ООН Дмитрий Воробьев, выступая в ходе 42-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Тревожит то, что фрагментация страны и эскалация вооруженной конфронтации способствуют усилению позиций террористических группировок, которые контролируют уже около трети территории Йемена", - сказал он.

В этой связи Москва призывает все стороны конфликта воздержаться от эскалации напряженности на юге Йемена и не допустить новых жертв среди гражданского населения.

"Эскалация вооруженного противостояния на юге страны и его переход в новую опасную фазу чреваты опасными последствиями", - добавил дипломат.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что за четыре года конфликта в Йемене в результате боевых действий сторон погибли свыше 7,5 тысячи мирных граждан.

На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).

Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно-признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.