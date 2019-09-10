В Краснодаре полиция расследует массовую драку в аквапарке

КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Праздник многодетной семьи из Краснодара в загородном акваклубе перерос в потасовку с сотрудниками заведения, которая может обернуться уголовным делом, сообщили РИА Новости в городском УМВД.
Конфликт произошел в начале августа, когда семья из 11 человек праздновала в заведении день рождения ребенка. Как сообщали СМИ со ссылкой на одну из посетительниц, при выходе из акваклуба у сотрудников возникли претензии из-за невозвращенного браслета посетителя, на котором фиксируется все, что приобретал и какими услугами пользовался человек. По версии женщины, уже заплатив за услуги 70 тысяч рублей, семья согласилась даже на оплату штрафа за утерянный браслет, однако от неё потребовали дождаться закрытия комплекса и оплатить всю недостачу за день.
СМИ отмечали, что после такого предложения семья потребовала предоставить записи с камер наблюдения, и в момент просмотра охранник пытался силой увести дочь посетительницы, за девушку вступился муж.
"С заявлениями о нанесении телесных повреждений обратились семь из восьми участников конфликта, трое из которых являются сотрудниками указанной организации", - сообщили в УМВД. В полиции отметили, что в ходе проверки проведены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых установлены факты причинения легкого вреда здоровью двум посетительницам и одному сотруднику акваклуба.
"В суд были направлены собранные материалы по признакам совершения преступлений, предусмотренных статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - сообщили в полиции, уточнив, что уголовное дело пока не возбуждено. По данным ведомства, планируется проведение ещё четырех экспертиз по травмам, полученным посетителями клуба.
РИА Новости пока не располагает комментарием акваклуба.
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