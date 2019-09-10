В Краснодаре полиция расследует массовую драку в аквапарке

Конфликт произошел в начале августа, когда семья из 11 человек праздновала в заведении день рождения ребенка. Как сообщали СМИ со ссылкой на одну из посетительниц, при выходе из акваклуба у сотрудников возникли претензии из-за невозвращенного браслета посетителя, на котором фиксируется все, что приобретал и какими услугами пользовался человек. По версии женщины, уже заплатив за услуги 70 тысяч рублей, семья согласилась даже на оплату штрафа за утерянный браслет, однако от неё потребовали дождаться закрытия комплекса и оплатить всю недостачу за день.