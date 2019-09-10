В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва предостерегает европейские государства от размещения на своей территории американских ракет, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Он подчеркнул, что проблематика ракет средней дальности — это вопрос стратегической стабильности и европейской безопасности.
"Сами европейцы, конечно, как мы считаем, должны быть заинтересованы в том, чтобы сделать все, чтобы не допустить превращения своего континента в некую платформу <…> для размещения и пуска американских ракет", — сказал высокопоставленный дипломат.
Он подчеркнул, что подобное размещение поставит под угрозу территории тех государств, которые "могут склониться под давлением США, если такое давление будет".
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Грушко отметил, что Россия восприняла сигнал от НАТО о том, что у альянса нет планов по размещению ракет средней дальности в ядерном оснащении.
"Любое развертывание американских ракет средней дальности в регионах в непосредственной близости от России будет иметь стратегическое значение, будет влиять на стратегический баланс, И эта угроза будет даже более острой по сравнению со стратегическими системами, потому что подлетное время сокращается", — подчеркнул Грушко.
Ситуация вокруг ДРСМД
СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшим (от 500 до одной тысячи километров) диапазоном действия.
В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.
В 2019 году Россия в ответ на действия США приостановила свое участие в ДРСМД.