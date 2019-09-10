В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва предостерегает европейские государства от размещения на своей территории американских ракет, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Он подчеркнул, что проблематика ракет средней дальности — это вопрос стратегической стабильности и европейской безопасности.

"Сами европейцы, конечно, как мы считаем, должны быть заинтересованы в том, чтобы сделать все, чтобы не допустить превращения своего континента в некую платформу <…> для размещения и пуска американских ракет", — сказал высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что подобное размещение поставит под угрозу территории тех государств, которые "могут склониться под давлением США, если такое давление будет".

Грушко отметил, что Россия восприняла сигнал от НАТО о том, что у альянса нет планов по размещению ракет средней дальности в ядерном оснащении.

"Любое развертывание американских ракет средней дальности в регионах в непосредственной близости от России будет иметь стратегическое значение, будет влиять на стратегический баланс, И эта угроза будет даже более острой по сравнению со стратегическими системами, потому что подлетное время сокращается", — подчеркнул Грушко.

Ситуация вокруг ДРСМД

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшим (от 500 до одной тысячи километров) диапазоном действия.

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.