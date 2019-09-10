Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T17:38Z
https://ria.ru/20190910/1558537855.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155853/82/1558538215_0:0:2686:1511_1036x0_80_0_0_3b7d5217530a84216bb62f9ecd42bfe0.jpg
РИА Новости

В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет

16:40 10.09.2019 (обновлено: 17:38 10.09.2019)
21458
© Scott HoweЗапуск американской крылатой ракеты
Запуск американской крылатой ракеты
© Scott Howe
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва предостерегает европейские государства от размещения на своей территории американских ракет, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Он подчеркнул, что проблематика ракет средней дальности — это вопрос стратегической стабильности и европейской безопасности.
Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
Вчера, 08:00РИА Новости
Антидот от "Авангарда". Чем США хотят сбивать гиперзвуковые ракеты России
"Сами европейцы, конечно, как мы считаем, должны быть заинтересованы в том, чтобы сделать все, чтобы не допустить превращения своего континента в некую платформу <…> для размещения и пуска американских ракет", — сказал высокопоставленный дипломат.
Он подчеркнул, что подобное размещение поставит под угрозу территории тех государств, которые "могут склониться под давлением США, если такое давление будет".
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
16 августа, 08:00РИА Новости
США заразились "комплексом жертвы". Кто виноват?
Грушко отметил, что Россия восприняла сигнал от НАТО о том, что у альянса нет планов по размещению ракет средней дальности в ядерном оснащении.
"Любое развертывание американских ракет средней дальности в регионах в непосредственной близости от России будет иметь стратегическое значение, будет влиять на стратегический баланс, И эта угроза будет даже более острой по сравнению со стратегическими системами, потому что подлетное время сокращается", — подчеркнул Грушко.
Запуск ракеты Калибр с малого ракетного корабля Град Свияжск
30 апреля, 08:00РИА Новости
Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла

Ситуация вокруг ДРСМД

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшим (от 500 до одной тысячи километров) диапазоном действия.
В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.
В 2019 году Россия в ответ на действия США приостановила свое участие в ДРСМД.
4121743519
Обсудить 24
МИД РФНАТОЕвросоюзАлександр ГрушкоВладимир ПутинЕвропаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Камикадзе уже есть в лице польши.
10 сентября, 17:09
rroyi
5740101
Предостережение в пустоту. Как прикажут янки так и будет. Европу будут делить без европы.
10 сентября, 16:45
Руслан Мурадов
3511805
Рекомендуем
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
РИА
Новости
Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
Антидот от "Авангарда". Чем США хотят сбивать гиперзвуковые ракеты России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ввели санкции против двух сотрудников СК
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Лента
новостей
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом, заявили соседи
Московский Кремль
"Шпиона США" Олега Смоленкова уволили несколько лет назад, заявили в Кремле
Газопровод Opal
Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии по Opal
Министерство иностранных дел Украины
Украина приостановила процесс расторжения соглашений с Россией, пишут СМИ
Бурый медведь
В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД
Бывший министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд во время дачи показаний по делу SNC-LAVALIN в Оттаве
Канаде объясняют выгоды коррупции
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на слова Сенцова о планах "вернуться в Крым на танке"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30В Афинах произошло землетрясение магнитудой 3,5
11:30Санкт-Петербург в 2019 году могут посетить более девяти миллионов туристов
11:25Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
11:24Житель Югры застрелил мужчину после просьбы не заходить в квартиру в обуви
11:24Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
Лента новостейМолния