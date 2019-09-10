Дизайнеры столицы показали коллекции на совместном стенде "Made in Moscow"

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Около 20 столичных брендов fashion-индустрии представили свои коллекции на стенде "Made in Moscow" в рамках выставки моды Collection Premiere Moscow 2019, сообщает пресс-служба городского Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
Крупнейшая в Восточной Европе выставка моды прошла в "Экспоцентре". Организатором коллективного стенда столичных дизайнеров выступил Московский экспортный центр, подведомственный ДПИР.
"В прошлом году продукция fashion-индустрии экспортировалась в 104 страны, а лишь за первое полугодие 2019 года ее импортировала уже 91 страна. Мы видим интерес к тому, что предлагают отрасли столичные дизайнеры. В рамках деловой программы для участников коллективного стенда столичных дизайнеров на выставке CPM 2019 было проведено 366 встреч в формате MatchMaking. Более 80% всех проведенных встреч экспортеры оценивают, как полезные", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.
В пресс-службе напомнили, что объем экспорта продукции fashion-индустрии из Москвы в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 11,2% и достиг 433,1 миллиона долларов США. В общей структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы экспорт продукции fashion-индустрии составил в прошлом году 1,8%.
В текущем году рост экспорта в данной сфере активно продолжается: в 1 полугодии 2019 года его объем увеличился на 16,3% к аналогичному периоду 2018 года, составив 211,7 миллиона долларов. В топ-5 стран-импортеров модной продукции московского производства в этом году вошли Белоруссия, Казахстан, Польша, Франция и Италия.