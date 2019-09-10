Дизайнеры столицы показали коллекции на совместном стенде "Made in Moscow"

"В прошлом году продукция fashion-индустрии экспортировалась в 104 страны, а лишь за первое полугодие 2019 года ее импортировала уже 91 страна. Мы видим интерес к тому, что предлагают отрасли столичные дизайнеры. В рамках деловой программы для участников коллективного стенда столичных дизайнеров на выставке CPM 2019 было проведено 366 встреч в формате MatchMaking. Более 80% всех проведенных встреч экспортеры оценивают, как полезные", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.