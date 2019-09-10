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РИА Новости

МИД рассказал о ходе работы по подготовке ответа на ракетные испытания США

16:29 10.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия находится на продвинутой стадии работы по подготовке зеркальных мер на испытания США ракеты средней дальности, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что проведенные 18 августа США испытания ракеты подтверждают имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием оружия, ранее запрещенного договором РСМД (прекратил действовать 2 августа). Президент сказал, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, и поручил Минобороны, МИД и другим ведомствам проработать меры по подготовке симметричного ответа.
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"Идет межведомственная работа, она не завершена, но, тем не менее, она достаточно в продвинутой стадии. Главное заключается в том, что Россия обладает соответствующими военно-техническими заделами, которые позволяют достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную и с испытаниями ракет, и с возможным размещением в различных географических регионах", - сказал Грушко в ответ на вопрос, когда перечень конкретных мер будет представлен президенту.
Он добавил, что на любые испытания ракет Россией будет "дан соответствующий военно-технический ответ", и ее безопасность "будет надежно защищена".
"Вместе с тем, мы также подтвердили несколько раз как в двусторонних контактах с нашими партнерами, так и в рамках недавнего заседания совета Россия - НАТО, что до тех пор, пока средства средней дальности США не будут размещаться в отдельных регионах мира, включая Европу, то мы тоже будем воздерживаться от этого шага", - добавил замглавы МИД.
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Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. В МИД Белоруссии заявили, что Минск сожалеет в связи с выходом США из ДРСМД, поскольку прекращение его действия наносит серьезный ущерб международной безопасности и создает предпосылки для гонки вооружений. Там также призвали все заинтересованные государства предотвратить размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.
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