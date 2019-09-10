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РИА Новости
Единый день голосования

Липецкий облизбирком признал выборы главы региона действительными

16:15 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Липецкой области признала действительными выборы главы администрации региона, на которых победил действующий врио Игорь Артамонов, сообщила во вторник РИА Новости ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова.
На состоявшихся 8 сентября выборах главы администрации области действующий врио Игорь Артамонов набрал 67,29% голосов избирателей. Явка на выборах составила 47,1%. В понедельник избирательная комиссия региона объявила выборы главы администрации Липецкой области состоявшимися.
Работа информационного центра ЦИК РФ
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"Сегодня на заседании избирательной комиссии Липецкой области подписан протокол о результатах выборов главы администрации Липецкой области. Выборы главы администрации региона признаны состоявшими и действительными. Завтра будет принято решение о регистрации Артамонова главой администрации области", - сказала собеседница агентства.
По словам Которовой, после регистрации Артамонова в качестве главы областной администрации состоится вступление в должность. Предварительной датой инаугурации называется 13 сентября.
Артамонов был назначен врио главы администрации Липецкой области 2 октября прошлого года. Ему 52 года, он родился в городе Буденновске Ставропольского края, окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Плеханова). В 1992 году начал работу в Сбербанке России, в июне 2013 года назначен вице-президентом Сбербанка России - председателем Среднерусского банка.
Декларированный годовой доход Игоря Артамонова за 2018 год составил 195,81 миллиона рублей.
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Единый день голосованияИгорь АртамоновЛипецкая областьПолитика
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