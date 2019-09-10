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РИА Новости

ПДК вредных веществ не превысила нормы после пожара на свалке в Волгодонске

16:09 10.09.2019 (обновлено: 16:12 10.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииПожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
© Фото : МЧС России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе возле свалки, загоревшейся в Волгодонске Ростовской области, не превышены, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону.
Ранее сообщалось о возгорании на свалке на юго-восточной окраине Волгодонска на площади сперва в три, а потом четыре гектара. Около 14.00 мск была объявлена локализация пожара на площади 4 гектара.
© ГУ МЧС России по Ростовской областиПожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
© ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
"Специалисты отобрали пробы. Нормы ПДК в воздухе не превышены", - сказал собеседник агентства.
Борьбу с огнем ведут 53 человека и 28 единиц техники.
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