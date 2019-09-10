ПДК вредных веществ не превысила нормы после пожара на свалке в Волгодонске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе возле свалки, загоревшейся в Волгодонске Ростовской области, не превышены, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось о возгорании на свалке на юго-восточной окраине Волгодонска на площади сперва в три, а потом четыре гектара. Около 14.00 мск была объявлена локализация пожара на площади 4 гектара.