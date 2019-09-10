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РИА Новости
Культура

Пугачева и Киркоров обсудили новую песню ее старшего внука

16:40 10.09.2019
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© РИА Новости / Галина КмитАлла Пугачева и Филипп Киркоров принимают участие в концерте международного музыкального фестиваля "Славянский базар-94"
Алла Пугачева и Филипп Киркоров принимают участие в концерте международного музыкального фестиваля Славянский базар-94
© РИА Новости / Галина Кмит
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Филипп Киркоров сделал в своем инстаграме репост со страницы старшего внука Аллы Пугачевой музыканта Никиты Преснякова, который днем ранее опубликовал видео на песню Statues. Примадонна прокомментировала его подпись.

Это очень круто, Никита!, - поддержал рок-музыканта Киркоров.

Спустя несколько минут его пост прокомментировала Алла Пугачева.

Готов к "бою", - написала певица.

Новый сингл Никиты Преснякова оценили и подписчики: "Мурааашки", "супер", "это бомбезно", "Никита очень талантлив, забрал все самое лучшее ото всех близких, но, в первую очередь, от Аллы".
Певца Zivert и Филипп Киркоров во время выступления на церемонии открытия международного музыкального фестиваля Жара в Баку
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КультураМузыкаНовости культурыФилипп КиркоровАлла Пугачева
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