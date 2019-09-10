Пугачева и Киркоров обсудили новую песню ее старшего внука

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Филипп Киркоров сделал в своем инстаграме репост со страницы старшего внука Аллы Пугачевой музыканта Никиты Преснякова, который днем ранее опубликовал видео на песню Statues. Примадонна прокомментировала его подпись.

Новый сингл Никиты Преснякова оценили и подписчики: "Мурааашки", "супер", "это бомбезно", "Никита очень талантлив, забрал все самое лучшее ото всех близких, но, в первую очередь, от Аллы".