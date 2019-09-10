ПФР разместил на депозитах 460 миллионов рублей пенсионных накоплений

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) во вторник в полном объеме разместил 460 миллионов рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком 33 дня, сообщается на сайте ПФР.

Фонд во вторник проводил отбор заявок на Московской бирже. В результате аукциона была удовлетворена заявка одной кредитной организации. Деньги размещены по ставке 6,43% годовых. В ходе аукциона объем направленных участниками заявок в четыре раза превысил выставленную к торгам сумму.

ПФР инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках.