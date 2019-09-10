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РИА Новости

ПФР разместил на депозитах 460 миллионов рублей пенсионных накоплений

15:53 10.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЗдание Пенсионного фонда РФ
Здание Пенсионного фонда РФ
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Здание Пенсионного фонда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) во вторник в полном объеме разместил 460 миллионов рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком 33 дня, сообщается на сайте ПФР.
Фонд во вторник проводил отбор заявок на Московской бирже. В результате аукциона была удовлетворена заявка одной кредитной организации. Деньги размещены по ставке 6,43% годовых. В ходе аукциона объем направленных участниками заявок в четыре раза превысил выставленную к торгам сумму.
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ПФР инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках.
Аукционы проводятся в соответствии с постановлением правительства РФ и приказами министерства финансов. Эти же нормативные документы регламентируют порядок и критерии отбора банков, которые могут участвовать в отборе заявок на размещение депозитов.
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