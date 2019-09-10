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РИА Новости

Кандидат на пост главы МАГАТЭ назвал приоритеты в работе организации

15:47 10.09.2019
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CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael GrossiРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael Grossi
Рафаэль Гросси . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новый глава МАГАТЭ должен руководить агентством в соответствии с современными потребностями стран-участниц и отдавать приоритет безопасности, считает кандидат на пост генерального директора МАГАТЭ, постпред Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси.
"Наступил момент, когда мы должны выбрать нового лидера этой организации, и время для нового лидерства - это время для калибровки, для выяснения того, кто может наилучшим образом руководить этим агентством в соответствии с современными потребностями разных стран. И это то, что я постараюсь сделать", - сказал Гросси в ходе встречи в дискуссионном клубе "Валдай".
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"МАГАТЭ призвана гарантировать, что все, что мы делаем в области ядерного оружия, делается безопасным путем", - добавил он, подчеркнув, что, в первую очередь речь идет о безопасности для жизни людей и сохранности окружающей среды.
Ранее сообщалось, что на пост гендиректора агентства претендуют исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, исполняющий обязанности главы МАГАТЭ Корнел Феруцэ и постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси.
В конце июля Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства Совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ.
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Новый генеральный директор МАГАТЭ должен приступить к исполнению обязанностей не позднее 1 января следующего года, выдвижение кандидатур на этот пост закончится 5 сентября, заявил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Механизм выбора генерального директора МАГАТЭ следующий: желающие государства-участники выдвигают своих кандидатов, и Совет управляющих выбирает одного из них. Назначенный кандидат также должен быть одобрен генеральной конференцией МАГАТЭ, ежегодно проходящей во второй половине сентября. В 2019 году мероприятие намечено на 16-20 сентября.
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