Эксперты: главный тренд состоявшихся выборов – открытость

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Прошедшие предвыборные кампании в регионах, а также предстоящие в 2020 году обсудили специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), а также ведущие политологи. Дискуссия прошла в рамках круглого стола на тему "Единый день голосования 2019: каковы итоги?".

Главным трендом прошедших предвыборных кампаний эксперты назвали открытость. По словам директора департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, показательным примером стало то, что практически все врио губернаторов в обязательном порядке были активны в социальных сетях.

"Открытость также в том, что врио губернаторов выстраивали свои кампании на реакциях на общественный запрос. А запрос был очень разный – от гиперлокального до общерегионального", – добавила она.

Кроме того, специалисты отметили, что эти выборы характеризует "резкий рост энтузиазма" в регионах. Происходит это в большей степени из-за обновления губернаторского корпуса.

"Очень многие застарелые проблемы не решаются или из-за нежелания решать, или из-за отсутствия навыков, компетенций. Приходящие сейчас новые лица, с новой стилистикой, новыми методами коммуникации, с новым свежим взглядом – более адекватны", – отметила Екатерина Курбангалеева, директор АНО НИЦ "Особое мнение", член Общественной палаты РФ.

В рамках круглого стола эксперты также затронули тему и предстоящих выборов. Алексей Чеснаков, политолог, директор Центра политической конъюнктуры, отметил, что в ряде регионов, в которых будут выборы в следующем году, появятся новые фигуры. По его словам, важной интригой будут новые интересные заходы, имиджевые ходы.

Также, по его мнению, перед выборами 2020 года партии власти надо провести ребрендинг.

"Мне кажется, "Единой России" нужно будет более активно выступать, им нужно формировать новую смысловую линейку, новый потрет партии, может быть, добавление новых лиц", – подчеркнул Алексей Чеснаков.

Эксперты поддержали такое мнение. При этом Екатерина Курбангалеева добавила, что инновации нужны не только единороссам.