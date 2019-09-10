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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Московской области начал работу кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"

15:34 10.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМать с новорожденным ребенком
Мать с новорожденным ребенком
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Единый кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" начал работать в регионе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Татьяну Мухтасарову.
По ее словам, специалисты в ходе разговора могут рассказать о службе родовспоможения в Подмосковье и ответить на вопросы.
"Операторы готовы рассказать о необходимых документах, получении подарочного набора "Я родился в Подмосковье" и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам", – сообщила Мухтасарова.
Обратиться за бесплатной консультацией в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" можно ежедневно с 8.00 до 20.00 по телефону 8 (800) 550-30-03.
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