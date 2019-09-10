В Московской области начал работу кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Единый кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" начал работать в регионе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Татьяну Мухтасарову.
По ее словам, специалисты в ходе разговора могут рассказать о службе родовспоможения в Подмосковье и ответить на вопросы.
"Операторы готовы рассказать о необходимых документах, получении подарочного набора "Я родился в Подмосковье" и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам", – сообщила Мухтасарова.
Обратиться за бесплатной консультацией в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" можно ежедневно с 8.00 до 20.00 по телефону 8 (800) 550-30-03.