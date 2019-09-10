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РИА Новости

В Косово назвали запрет голосовать по сербским паспортам нарушением закона

15:33 10.09.2019
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© 2019 Associated Press Visar Kryeziu Выборы в Косово
Выборы в Косово
© 2019 Associated Press Visar Kryeziu
Выборы в Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 сен - РИА Новости. Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной республики Косово и крупнейшая партия косовских сербов назвали нарушением закона запрет на участие в парламентских выборах 6 октября по сербским документам.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово пройдут 6 октября. В списках немногим более 100 тысяч избирателей-сербов, которые ранее активно участвовали в муниципальных, парламентских и президентских выборах. При этом они использовали идентификационные карты и паспорта, выданные официальным Белградом. В начале недели приштинский избирком предписал участковым комиссиям допускать к голосованию только с косовоалбанскими документами, которые сербское население не получает по принципиальным соображениям.
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"Избирком принял на последнем заседании решение, которое нарушает закон о выборах и нормы… Там ясно сказано, что для идентификации при голосовании используются все действующие документы, кроме водительских прав, которые должны быть выданы в Косово", - цитирует Radio KiM члена ЦИК Стевана Веселиновича, который вышел из состава комиссии в знак протеста.
По его словам, цель решения избиркома "лишить как можно большее число сербов возможности выразить свою волю и выбрать своих представителей".
Крупнейшая партия нацменьшинства "Сербский список" направила письма протеста иностранным посольствам в Приштине.
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"Решение избиркома – нарушение закона. Приштина хочет, чтобы как можно меньше людей вышло голосовать", - заявили в руководстве партии.
Директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны Зияд Бечирович ранее предупредил о возможных "махинациях" на внеочередных парламентских выборах со стороны нынешнего руководство края из рядов Освободительной армии Косово (ОАК).
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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