В Косово назвали запрет голосовать по сербским паспортам нарушением закона

БЕЛГРАД, 10 сен - РИА Новости. Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной республики Косово и крупнейшая партия косовских сербов назвали нарушением закона запрет на участие в парламентских выборах 6 октября по сербским документам.

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово пройдут 6 октября. В списках немногим более 100 тысяч избирателей-сербов, которые ранее активно участвовали в муниципальных, парламентских и президентских выборах. При этом они использовали идентификационные карты и паспорта, выданные официальным Белградом. В начале недели приштинский избирком предписал участковым комиссиям допускать к голосованию только с косовоалбанскими документами, которые сербское население не получает по принципиальным соображениям.

"Избирком принял на последнем заседании решение, которое нарушает закон о выборах и нормы… Там ясно сказано, что для идентификации при голосовании используются все действующие документы, кроме водительских прав, которые должны быть выданы в Косово", - цитирует Radio KiM члена ЦИК Стевана Веселиновича, который вышел из состава комиссии в знак протеста.

По его словам, цель решения избиркома "лишить как можно большее число сербов возможности выразить свою волю и выбрать своих представителей".

Крупнейшая партия нацменьшинства "Сербский список" направила письма протеста иностранным посольствам в Приштине.

"Решение избиркома – нарушение закона. Приштина хочет, чтобы как можно меньше людей вышло голосовать", - заявили в руководстве партии.

Директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны Зияд Бечирович ранее предупредил о возможных "махинациях" на внеочередных парламентских выборах со стороны нынешнего руководство края из рядов Освободительной армии Косово (ОАК).