В Москве время в пути на транспорте без турникетов сократилось на 25%

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Время в пути на городском транспорте без турникетов в Москве сократилось на 25% за год, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Чуть больше года мы работаем без турникетов. Для некоторых пассажиров время в пути сократилось на 20-30%. В среднем время в пути сократилось на 25%, в основном на автобусе. Потому что без турникетов автобусы меньше стоят на остановках", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что московский парк автобусов самый молодой в Европе - средний возраст городского автобуса - 4,7 года. До конца 2019 года планируется запустить еще 813 рейсовых автобусов и 50 - туристического класса.