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РИА Новости

В Москве время в пути на транспорте без турникетов сократилось на 25%

15:32 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе
Пассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Время в пути на городском транспорте без турникетов в Москве сократилось на 25% за год, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
"Чуть больше года мы работаем без турникетов. Для некоторых пассажиров время в пути сократилось на 20-30%. В среднем время в пути сократилось на 25%, в основном на автобусе. Потому что без турникетов автобусы меньше стоят на остановках", - сказал Ликсутов.
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Он отметил, что московский парк автобусов самый молодой в Европе - средний возраст городского автобуса - 4,7 года. До конца 2019 года планируется запустить еще 813 рейсовых автобусов и 50 - туристического класса.
На вопрос о том, как бороться с безбилетными пассажирами, глава департамента ответил: "Только общественным порицанием. Увидели такого - не забудьте ему сказать об этом".
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Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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