Пресс-конференция об урегулировании сирийского кризиса

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12 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Сирийский кризис: урегулирование в рамках астанинского процесса".