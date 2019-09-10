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РИА Новости

Пресс-конференция об урегулировании сирийского кризиса

15:28 10.09.2019
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12 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Сирийский кризис: урегулирование в рамках астанинского процесса".
Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина ФЕДОРОВА.

На сентябрь запланировано проведение саммита стран-гарантов астанинского процесса – трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.
Какие темы могут стать ключевыми? Каковы пути разрешения ситуации вокруг Идлиба? Как идет работа по формированию конституционного комитета Сирии?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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