МХАТ готовит премьеру спектакля по книге Прилепина о Есенине

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спектакль "Семь женщин Есенина" появится в репертуаре МХАТ имени Горького весной 2020 года, рассказал на пресс-конференции во вторник худрук театра Эдуард Бояков.

"Весенней премьерой станет постановка "Семь женщин Есенина" по книге Захара Прилепина. Драматург Елена Исаева пишет пьесу по книге, которая выйдет до конца года", - сообщил Бояков.

Он рассказал, что 1 ноября запланировал спектакль "36 часов из жизни одинокого мужчины" по книге Юрия Полякова "Грибной царь" в постановке Александра Дмитриева. 27 ноября на Большой сцене выйдет спектакль "Парикмахерша" по пьесе Сергея Медведева в постановке Руслана Маликова. К Новому году планируется премьера спектакля "Снежная королева".

"Красный Моцарт" – это наша летняя премьера, этот спектакль об Исааке Дунаевском знаменует наше обращение к серьезной музыке", - добавил Бояков. Премьера спектакля планируется в июне 2020 года.

По его словам, режиссер Андрей Кончаловский поставит на Большой сцене театра пьесу Максима Горького "На дне", премьера запланирована на март 2020 года.