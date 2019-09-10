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РИА Новости
Культура

МХАТ готовит премьеру спектакля по книге Прилепина о Есенине

15:18 10.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спектакль "Семь женщин Есенина" появится в репертуаре МХАТ имени Горького весной 2020 года, рассказал на пресс-конференции во вторник худрук театра Эдуард Бояков.
"Весенней премьерой станет постановка "Семь женщин Есенина" по книге Захара Прилепина. Драматург Елена Исаева пишет пьесу по книге, которая выйдет до конца года", - сообщил Бояков.
Он рассказал, что 1 ноября запланировал спектакль "36 часов из жизни одинокого мужчины" по книге Юрия Полякова "Грибной царь" в постановке Александра Дмитриева. 27 ноября на Большой сцене выйдет спектакль "Парикмахерша" по пьесе Сергея Медведева в постановке Руслана Маликова. К Новому году планируется премьера спектакля "Снежная королева".
"Красный Моцарт" – это наша летняя премьера, этот спектакль об Исааке Дунаевском знаменует наше обращение к серьезной музыке", - добавил Бояков. Премьера спектакля планируется в июне 2020 года.
По его словам, режиссер Андрей Кончаловский поставит на Большой сцене театра пьесу Максима Горького "На дне", премьера запланирована на март 2020 года.
Также в новом сезоне будут реконструированы знаменитые спектакли МХАТ "Синяя птица" в постановке Константина Станиславского и пьеса Антона Чехова "Три сестры" в постановке Владимира Немировича-Данченко.
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