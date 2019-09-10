Фестиваль Русского географического общества откроется в Москве 13 сентября

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. IV Фестиваль Русского географического общества, посвященный путешествиям по России и популяризации интереснейших туристических маршрутов страны, стартует в парке "Зарядье" в пятницу, сообщили в пресс-службе РГО.

По словам организаторов, программа и экспозиция фестиваля составлены таким образом, чтобы посетители за один день смогли совершить своеобразное путешествие по всей России – увидеть самые красивые места, узнать о них как можно больше полезной информации и при желании спланировать свои собственные поездки.

В частности, гостей фестиваля ждут уличные инсталляции в парке "Зарядье", лекции и кинопоказы, фотовыставка ярких и завораживающих кадров, снятых по всей России, возможность увидеть снятый по новейшей технологии панорамного видео 360° ролик о природных чудесах России и совершить короткие, но познавательные видеоэкскурсии по городам страны.

Также в рамках торжественной церемонии открытия фестиваля состоится награждение победителей всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Награды лауреатам вручат директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Марина Лошак, музыкант и режиссер Гарик Сукачев, председатель жюри фотоконкурса Константин Лейфер.