Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T15:17Z
https://ria.ru/20190910/1558532972.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155853/19/1558531911_0:68:1500:912_1036x0_80_0_0_1fb3ba40b88e99d0582979df8bd21157.jpg
РИА Новости

Фестиваль Русского географического общества откроется в Москве 13 сентября

15:17 10.09.2019
111
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель на фотовыставке
Посетитель на фотовыставке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. IV Фестиваль Русского географического общества, посвященный путешествиям по России и популяризации интереснейших туристических маршрутов страны, стартует в парке "Зарядье" в пятницу, сообщили в пресс-службе РГО.
По словам организаторов, программа и экспозиция фестиваля составлены таким образом, чтобы посетители за один день смогли совершить своеобразное путешествие по всей России – увидеть самые красивые места, узнать о них как можно больше полезной информации и при желании спланировать свои собственные поездки.
В частности, гостей фестиваля ждут уличные инсталляции в парке "Зарядье", лекции и кинопоказы, фотовыставка ярких и завораживающих кадров, снятых по всей России, возможность увидеть снятый по новейшей технологии панорамного видео 360° ролик о природных чудесах России и совершить короткие, но познавательные видеоэкскурсии по городам страны.
Города России. Москва
11 июля, 03:48Туризм
В России в третий раз выберут лучших гидов
Также в рамках торжественной церемонии открытия фестиваля состоится награждение победителей всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Награды лауреатам вручат директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Марина Лошак, музыкант и режиссер Гарик Сукачев, председатель жюри фотоконкурса Константин Лейфер.
Фестиваль Русского географического общества продлится в Москве до 22 сентября.
000000
Обсудить 0
ЗарядьеРусское географическое обществоМосква
Рекомендуем
Открытие выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина
В Москве пройдет церемония награждения конкурса имени Андрея Стенина
РИА
Новости
LIVE: Церемония награждения победителей конкурса им. Стенина
Награждение победителей конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина
Габриэле Чеккони. Из серии Отверженные и земля. Гран-при 5-го Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Конкурс имени Стенина-2019 вручил Гран-при фотожурналисту из Италии
Киселев назвал фотоконкурс имени Стенина инструментом защиты журналистов
Лента
новостей
Нежные письма снайпера на листьях магнолии
АртеФАКТ Войны
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
США
Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом, заявили соседи
Прохожие на улице Уолл-Стрит в Нью-Йорке, США
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
Бурый медведь
В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал
Актриса Элина Быстрицкая
Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее гибели
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
На Украине назначили нового главного военного прокурора
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
В МИД прокомментировали отставку Болтона
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
Лента новостейМолния