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РИА Новости
Тюменская область

Уровень газификации Тюменской области достигнет 98% через пять лет

14:42 10.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкГазовая труба, подключенная к жилому дому
Газовая труба, подключенная к жилому дому
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 10 сен – РИА Новости. Более 1,3 миллиарда рублей будут направлены в Тюменской области на строительство и подключение газовых сетей в ближайшие пять лет, в результате уровень газификации региона достигнет 98%, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Контракт, заключенный между правительством Тюменской области, Федеральной антимонопольной службой, компанией "Газпром газораспределение Север" и управляющей организацией "Газпром межрегионгаз Север" предусматривает направление дополнительных средств на региональную газификацию, что позволит построить более тысячи километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и в последующие пять лет обеспечить природным газом около 30 тысяч домовладений", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за период с 2014 по 2017 годы уровень газификации в регионе вырос с 87% до 94%. Голубое топливо пришло в 55 населенных пунктов, 15,5 тысяч домовладений. Суть зафиксированного в соглашении подхода к газификации в том, что регион формирует соответствующую программу и обеспечивает источники возврата инвестиций, а строительством газопроводов занимается газораспределительная организация, при этом не зарабатывая на стройке.
"Тюменская область достаточно газифицирована, но эта тема остается важной для наших муниципалитетов. Заключение трехстороннего соглашения – это, на мой взгляд, не только решение оставшихся вопросов, но и создание прецедента, закрепление современной и эффективной практики газификации, которая будет использоваться в других регионах", – сказал Александр Моор.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьЭкономика
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