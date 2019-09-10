Уровень газификации Тюменской области достигнет 98% через пять лет

ТЮМЕНЬ, 10 сен – РИА Новости. Более 1,3 миллиарда рублей будут направлены в Тюменской области на строительство и подключение газовых сетей в ближайшие пять лет, в результате уровень газификации региона достигнет 98%, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Контракт, заключенный между правительством Тюменской области, Федеральной антимонопольной службой, компанией "Газпром газораспределение Север" и управляющей организацией "Газпром межрегионгаз Север" предусматривает направление дополнительных средств на региональную газификацию, что позволит построить более тысячи километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и в последующие пять лет обеспечить природным газом около 30 тысяч домовладений", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за период с 2014 по 2017 годы уровень газификации в регионе вырос с 87% до 94%. Голубое топливо пришло в 55 населенных пунктов, 15,5 тысяч домовладений. Суть зафиксированного в соглашении подхода к газификации в том, что регион формирует соответствующую программу и обеспечивает источники возврата инвестиций, а строительством газопроводов занимается газораспределительная организация, при этом не зарабатывая на стройке.