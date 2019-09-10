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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Темрезов: КЧР получила 32 автомобиля для школ и медучреждений

14:39 10.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРКЧР получила 32 автомобиля для школ и медчуреждений
КЧР получила 32 автомобиля для школ и медчуреждений
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 10 сен – РИА Новости. Ключи от 32 новых автомобилей - 13 автомобилей скорой помощи, 16 школьных автобусов и трех автобусов - вручил руководителям городов и районов региона глава КЧР Рашид Темрезов.
"Комфортабельные автомобили распределены по всем городам и районам региона. Это и автомобили для перевозки детей, и автомобили для медицинских учреждений. Кроме того, впервые за много лет мы передаем три новых автобуса для спортивных учреждений. Уверен, что это тоже будет дополнительным стимулом для того, чтобы завоевывать медали на больших турнирах", - сказал Темрезов на церемонии вручения ключей.
Специальный автотранспорт поступил в Карачаево-Черкесию в рамах реализации национальных проектов "Здравоохранение", "Образование", "Спорт - норма жизни".
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Карачаево-Черкесская республикаРашид ТемрезовКарачаево-ЧеркесияОбщество
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