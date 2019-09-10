Темрезов: КЧР получила 32 автомобиля для школ и медучреждений

"Комфортабельные автомобили распределены по всем городам и районам региона. Это и автомобили для перевозки детей, и автомобили для медицинских учреждений. Кроме того, впервые за много лет мы передаем три новых автобуса для спортивных учреждений. Уверен, что это тоже будет дополнительным стимулом для того, чтобы завоевывать медали на больших турнирах", - сказал Темрезов на церемонии вручения ключей.