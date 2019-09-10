В Волгодонске локализовали крупный пожар на свалке

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Волгодонске Ростовской области удалось локализовать на площади 4 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о возгорании на свалке на юго-восточной окраине Волгодонска на площади сперва в три, а потом четыре гектара.