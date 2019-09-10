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РИА Новости

В Волгодонске локализовали крупный пожар на свалке

14:35 10.09.2019 (обновлено: 16:38 10.09.2019)
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© ГУ МЧС России по Ростовской областиПожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
© ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар на полигоне ТБО в Волгодонске. 10 сентября 2019
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Волгодонске Ростовской области удалось локализовать на площади 4 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на свалке на юго-восточной окраине Волгодонска на площади сперва в три, а потом четыре гектара.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
"Объявлена локализация пожара на площади 4 гектара", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 53 человека и 28 единиц техники.
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МЧС РФВолгодонскРостовская областьПроисшествия
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