В Волгодонске локализовали крупный пожар на свалке

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Волгодонске Ростовской области удалось локализовать на площади 4 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на свалке на юго-восточной окраине Волгодонска на площади сперва в три, а потом четыре гектара.
2 марта, 01:41РИА НовостиКрупные пожары в России
"Объявлена локализация пожара на площади 4 гектара", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 53 человека и 28 единиц техники.