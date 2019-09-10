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РИА Новости

Полиция задержала калининградца, торговавшего несуществующими товарами

14:33 10.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 10 сен - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Калининградской области, который вместо товаров, которыми он торговал через интернет, отправлял покупателям по почте пустые коробки, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По версии полицейских, 27-летний житель Калининградской области размещал на сайте объявлений предложения о продаже различных товаров, среди которых были бытовая техника, часы, запчасти для велосипедов. От покупателей продавец требовал перечислить ему предоплату, после чего высылал им по почте пустые коробки. При этом молодой человек пользовался банковскими картами своих знакомых. В основном его жертвами становились жители других регионов России.
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"Сотрудники специализированной группы регионального УМВД по расследованию дистанционных мошенничеств и краж денег с электронных и банковских счетов установили причастность 27-летнего жителя Калининградской области к обману покупателей на одном из популярных интернет-сайтов бесплатных объявлений", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что оперативники изъяли у подозреваемого банковские карты, сим-карты, собрали другие улики. Оперативники установили также, что в апреле этого года калининградец под видом продажи дорогостоящих комплектующих для велосипеда получил 53 тысячи рублей, выслав покупателю из Москвы картонную коробку с мусором. После совершения преступления он перестал отвечать на сообщения и удалил аккаунт, заведя новый под другим именем.
Следователи полиции возбудили в отношении задержанного уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину"). Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы. Сотрудники уголовного розыска и отдела "К" продолжают выявлять другие эпизоды с участием задержанного жителя региона.
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