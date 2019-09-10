Рябков обсудил с коллегой из Китая иранскую ядерную программу

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с коллегой из Китая Фу Цуном вопросы в области контроля над вооружениями и нераспространения с акцентом на ситуацию вокруг иранской ядерной программы, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, встреча Рябкова с директором департамента контроля над вооружениями МИД КНР Фу Цуном прошла 10 сентября.
"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов в области контроля над вооружениями и нераспространения с особым акцентом на ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Подтверждена высокая степень совпадения подходов двух стран. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении конструктивного диалога", - говорится в заявлении министерства.
Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя с ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой, относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий. В Тегеране сообщили, что задействуют ряд центрифуг вне положений ядерного соглашения.