Рябков обсудил с коллегой из Китая иранскую ядерную программу

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с коллегой из Китая Фу Цуном вопросы в области контроля над вооружениями и нераспространения с акцентом на ситуацию вокруг иранской ядерной программы, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в МИД РФ, встреча Рябкова с директором департамента контроля над вооружениями МИД КНР Фу Цуном прошла 10 сентября.

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов в области контроля над вооружениями и нераспространения с особым акцентом на ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Подтверждена высокая степень совпадения подходов двух стран. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении конструктивного диалога", - говорится в заявлении министерства.