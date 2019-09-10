Выяснилось, что у Элтона Джона коллекция яиц Фаберже больше, чем в Кремле

"Элтону предложили VIP-тур по Кремлю, и нашим женам удалось присоединиться к нему. Им показали сокровища российских царей, включая яйца Фаберже. Когда они вышли на Красную площадь, то Элтон рассказал Нэнси - жене Клемента, что удивился, обнаружив, что его коллекция Фаберже больше, чем в Кремле", - написано в книге.