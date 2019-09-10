Выяснилось, что у Элтона Джона коллекция яиц Фаберже больше, чем в Кремле

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Британские писатели и сценаристы Дик Клемент и Иэн Ла Френе в новых мемуарах More Than Likely рассказали, что у музыканта Элтона Джона в личной коллекции больше яиц Фаберже, чем в Оружейной палате Московского Кремля, сообщает Mirror.
"Элтону предложили VIP-тур по Кремлю, и нашим женам удалось присоединиться к нему. Им показали сокровища российских царей, включая яйца Фаберже. Когда они вышли на Красную площадь, то Элтон рассказал Нэнси - жене Клемента, что удивился, обнаружив, что его коллекция Фаберже больше, чем в Кремле", - написано в книге.
Для музыканта провели экскурсию по Кремлю еще в 1979 году, когда он давал концерт в СССР.
Считается, что Карл Фаберже создал как минимум 71 пасхальное яйцо, 54 из которых императорские - их изготовили в качестве подарков для представителей царской семьи.
В Оружейной палате находится десять таких произведений.
Неизвестно, какие именно изделия ювелира есть в коллекции Элтона Джона, но даже неимператорские яйца Фаберже продаются минимум за миллион фунтов стерлингов.