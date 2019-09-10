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РИА Новости

Мэр Магадана поддержал запрет на использование телефонов в школах

14:29 10.09.2019
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© Фото : Мэрия города Магадана Юрий Гришан
Юрий Гришан
© Фото : Мэрия города Магадана
Юрий Гришан. Архивное фото
МАГАДАН, 10 сен - РИА Новости. Запрет на использование мобильных телефонов в школах должен регулироваться уставом учебных учреждений, в целом это правильная мера, заявил на брифинге во вторник мэр Магадана Юрий Гришан.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. В министерстве образования Магаданской области заявили, что решение о запрете мобильных в школах должны принимать с учетом мнения родителей и учеников. Однако в одной из школ Магадана – в английской гимназии телефоны уже запретили, что вызвало неоднозначную реакцию среди родителей.
"Несколько слов хотел сказать относительно решения английской гимназии по запрету телефонов. Я уже говорил о том, что не знаю, зачем в эту тему вообще внедряться министерству образования Магаданской области. Это исключительно школьный вопрос, и его регулирование осуществляется школьными документами, такими как устав школы, решениями общественного совета школы. Только эти органы могут принять решение. Как должна быть выстроена внутренняя жизнь школы? Считаю, на самом деле, без телефонов. Дети будут больше погружены в учебный процесс, на переменах могут спокойно готовиться к следующему уроку", - заявил Гришан.
Селфи
19 августа, 19:02Сказано в эфире
Слышали новость? Телефоны в школах запретят – все ради здоровьяКому должен, всем прощаю: о долгах теперь можно будет узнать из СМС. Надежно ли? Нормативы утилизации: в чем проблемы? Школы и телефоны: надо ли ограничивать использование сотовых? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы “Слышали новость?”
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