Премьерный концерт оркестра Бриттена-Шостаковича с успехом прошел в Сочи

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Произведения Шостаковича, Прокофьева, Бриттена и Воан-Вильямса составили программу первого выступления российско-британского Фестивального оркестра Бриттена-Шостаковича, состоявшегося в сочинском в парке науки и искусств "Сириус", сообщает пресс-служба компании "Роснефть".

"Роснефть" совместно с ВР оказывает поддержку этому проекту в рамках года музыки России и Великобритании.

Премьерный концерт оркестра в Сочи имел большой успех у публики, зал стоя благодарил артистов овациями, ответили в пресс-службе.

Создание оркестра было вдохновлено дружбой двух великих композиторов XX века - Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена. Сформировал и возглавил коллектив, состоящий из равного числа британских и российских музыкантов, художественный руководитель московской Новой оперы, британский дирижер Ян Латам-Кёниг.

"Заявки на участие в оркестре поступили от множества самых талантливых оркестровых музыкантов, которые учатся или только начали свою карьеру в России и Великобритании. Прослушивание состоялось в период с марта по май этого года. В итоге в состав Оркестра вошли 86 молодых музыкантов из России и Великобритании, средний возраст которых составляет 22-23 года", - отмечается в сообщении.

Второе выступление Оркестра состоится во вторник вновь в "Сириусе", после чего 12 и 14 сентября музыканты сыграют в Московской государственной консерватории имени П.И Чайковского. Завершится российская часть тура концертом 15 сентября в Санкт-Петербургской Академической филармонии имени Д. Шостаковича, а с 17 по 25 сентября оркестр выступит в британских городах Бирмингем, Ноттингем, Лидс, Манчестер, Эдинбург, Бейзингсток и Лондон.

"Я надеюсь, что выступления оркестра станут новой культурной традицией для России и Великобритании, будут ежегодными. И уверен, что наш оркестр выступит своеобразным послом российской и британской культур во всем мире", - заявил после первого концерта Латам-Кениг.

Ранее в интервью РИА Новости он сообщил, что в России поиски музыкантов для нового коллектива охватили несколько регионов - отбирались самые одаренные молодые музыканты из столицы, из музыкальных учреждений Санкт-Петербурга, Новосибирска и Ростова. В процессе прослушиваний организаторов поддержали главные консерватории России.